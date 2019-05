O familie din Chişcăreni a rămas fără toţi banii agonisiţi cu greu, chiar de Paştele Blajinilor

O familie din satul Chişcăreni, raionul Sângerei, a rămas fără toţi banii banii agonisiţi cu greu. Cei doi soţi erau la cimitir, când în casă au intrat hoţii şi le-au furat cinci mii de euro ascunşi în trei găleţi.

Stăpâna casei povesteşte că a observat un geam deschis şi s-a grăbit să verifice dacă economiile îi sunt în siguranță.



"Banii au fost în căldări vârâţi 3200 de euro , 15 mii de lei şi 600 de dolari. A venit băiatul meu şi mă liniştea şi eu am chicat şi au chemat salvarea. Au pus injecţie şi ce trebuie. Parcă au venit şi au intrat pe fereastră şi s-au dus drept la banii ceea", a spus Dreglea Maria, locuitoarea satului Chişcăreni.



"Eu acasă am veni împreună cu soţia şi am luat sacul şi am plecat după buruiene. La noi aici după casă este toloacă . Şi când vin acasă înapoi soţia plânge. Femeia zice că s-au furat banii . Şi când a zis că s-au furat bani nu ştiam ce să mai fac. Câţi bani? A zis că bani din casă, toţi", a zis Dreglea Gheorghe, locuitor al satului Chişcăreni.



Familia păstra banii acasă chiar dacă s-a mai întâmplat să fie vizitată de hoți, care nu au fost găsiţi nici până astăzi.



"Anul trecut când au furat bani aici prin mahala şi atunci au fost aşa pe la noi şi s-au furat 12 mi de lei. Şi tot pe fereastra ceea", a zis Dreglea Maria, locuitoarea satului Chişcăreni..



Vecinii spun că nu au observat nimic şi că sunt îngrijoraţi de cele întâmplate.



"Cum să nu ne sperie. Eu nu am fost acasă, eu am fost cu dânşii cam împreună."



"Acasă nu am fost eu. Eu ştiu când am veni de la ţântirim , am venit, am intrat în casă şi am mâncat cu femeia."



Poliţia investighează cazul şi întreprinde măsuri pentru identificarea făptaşului.

Potrivit ofiţerului de presă a Inspectoratul General al Poliției, Mariana Bețivul, weekendul trecut, în ţară au fost înregistrate 6 furturi din locuințe.