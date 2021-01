O familie din Chircăieşti cere ajutor pentru a-şi salva fiul de şapte luni

Doi soţi din satul Chircăieşti, Căuşeni, au aşteptat aproape şase ani apariţia primului din familia lor. Iar când a venit pe lume micuţul, cuplul a fost pus din nou la încercare. Bebeluşul de şapte luni a fost diagnosticat cu o boală rară - hidrocefalie. Primele simptome ale bolii au fost depistate de medici înainte ca bebeluşul să se nască. Valeria Pleşca spune însă că a sperat până în ultima clipă că va da naştere unui copil sănătos. Cruntul diagnostic i-a fost confirmat micuţului la doar două luni.



"Când ne-am mai dus la medicul de familie ni s-a spus că nu vede şi nu aude. Noi nu credeam că ei spun corect. Nu ne-am aşteptat că copilul nostru va fi bolnav, să umblăm pe drumuri. Boala sa se tratează, dar încă nu ştim sigur", spune mama copilului.



În acest timp, soţul femeii era plecat la muncă în Germania. S-a întors acasă şi toţi banii adunaţi i-au cheltuit pe tratamente şi medicamente. Astfel, au fost nevoiţi să se mute cu traiul din Chişinău, acolo unde închiriau un apartament. Acum stau la ţară, într-o casă pe care bărbatul o primise cadou de la mătuşa sa. Nu au însă nici apă, nici gaz, nici lumină, iar locuinţa nu este mobilată. Puţinii bani pe care îi câştigă capul familiei ajung doar pentru mâncare, produse de igienă pentru copil şi vizitele la medic.



"Am primit tratament ca să revenim la norma noastră, la copilul care trebuie să fie. Cu medicamente am scăpat de creşterea capului. Şi acum iar trebuie să mergem la medic", spune Valeria Pleşca.



Femeia spune că soţul se pregăteşte să plece iar peste hotare pentru a aduna bani pentru o posibilă intervenţie chirurgicală. Însă fac apel şi la oamenii cu inimă mare care vor să-i ajute.



" Tot ce avem sunt câteva haine şi asta e tot. Ce dar ni se va aduce, acela va fi binevenit. Nu alegem."



Cei doi au un singur vis - să-i salveze viaţa micuţului lor.



"E greu. Nu ştiu. Mă bucur că suntem lângă el, că este lângă noi. Dar, greutatea pe care o avem... nu ştiu."



Am încercat să discutăm cu asistentul social din localitate, Maria Popovici. Femeia a refuzat să vorbească în faţa camerei, însă ne-a spus că această familie tânără nu a cerut până acum ajutor.

Însă o pot face, pentru că autorităţile sunt gata să le ofere haine şi alimente. Cei care îşi doresc să împartă din puţinul pe care îl au cu această familie pot lua legătura cu ei la număr de telefon 0 79 589 840.