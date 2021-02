O familie cu trei copii a rămas pe drumuri în urma unui incendiu

O familie cu trei copii din satul Zahoreni, raionul Orhei, a rămas pe drumuri în urma unui incendiu. Soţii Stratulat au reuşit să salveze doar câteva produse alimentare şi hainele pe care le aveau. Acum vor să-şi reconstruiască casa şi apelează la ajutorul oamenilor cu sufletul mare.



Focul a izbucnit în dimineaţa zilei de 12 februarie, din cauza unei sobe defecte. În doar câteva ore, familia a pierdut tot ce a agonisit de-o viaţă.



"Soţia a dat că este fum în casă, ne-a trezit pe toţi. Aici nu era fum şi când am deschis uşa la zal şi de aici s-a pornit tot. Numai am deschis uşa şi parcă... aşa a buhnit", spune Alexandru Stratulat.



Cu doar patru zile înainte de tragedie, Alexandru şi-a luat soţia şi bebeluşul de la maternitate. Acum, cu un copil mic în braţe, se adăpostesc la o rudă.



"Luni am venit de la maternitate cu copilul E o bucurie că se măreşte familia, e o bucurie... dar bucuria noastră a căzut. Acum stăm la o mătuşă", a declarat bărbatul.



Familia nu a putut salva nimic din casă.

"Noi ce am avut mai scump, documente, hăinuţe totul a ars, tot. Mobilierul din casă tot. Frigiderul tot, tot, nu mai avem nimic. Vrem să o reparăm, vrem să-mi iau înapoi acasă familia. Ca să fie toţi împreună la casa noastră. Să fim cum a fost înainte, să stăm cu toţii împreună, să stăm cu toţii la masă, asta ce îmi doresc", a declarat Alexandru Stratulat.



Cei care doresc să ajute familia Stratulat cu materiale de construcţie, haine, produse alimentare sau bani, pot suna la numerele de telefon de mai jos:

069041234- ALEXANDRU STRATULAT

069026022- MARIA STRATULAT