O familie cu doi copii din satul Ciolacu-Vechi, raionul Făleşti a rămas pe drumuri după ce casa le-a fost făcută scrum

Un incendiu i-a lăsat pe drumuri. O tânără familie din satul Ciolacu-Vechi, raionul Făleşti, este nevoită să ia totul de la zero, după ce casa le-a fost făcută scurm. În plină iarnă, cu doi copii în braţe, Ion şi Iuliana s-au pomenit într-un mare necaz. Soţii au rămas doar cu hainele de pe ei şi cu speranţa că vor reuşi, cu ajutorul oamenilor, să le ofere copiilor o casă.Noaptea de 30 ianuarie a fost una de coşmar pentru familia Zamă. În doar câteva ore, aceştia au pierdut totul."Focul a izbucnit la miezul nopții şi a mistuit tot ce au agonisit de-o viaţă. Pentru că nu erau acasă, nimic nu a putut fi salvat. Acum, din gospodăria familiei Zamă a rămas doar ruine.""Totul s-a distrus. În partea ceea dormeau copiii, aici lucrurile, haine, ce era, le ţineam aici, frigiderul era aici."Şi pentru că o năpastă nu vine niciodată singură, în noaptea incendiului, Ion era internat în spital. El spune că a fost trezit de sunetul soţiei, care l-a anunţat că din gospodăria lor nu a mai rămas nimic."Atunci am început şi să plâng, nu a mai rămas nimic, nici nu ştiai ce să spui în acest moment, când auzi de această tragedie. Nu a rămas nimic, nimic.", a declarat Ion Zamă, locuitor al satului Ciolacu Vechi.Atunci, tinerii au înţeles că au rămas fără un acoperiş deasupra capului."Ne era tare frică că nu avem unde să locuim. Am rămas pe drumuri. Am rămas doar cu hainele de pe noi şi copiii, şi noi.", a declarat Iuliana Saviuc, locuitoare a satului Ciolacu Vechi.Iuliana şi Ion au găsit o casă, dar pentru a o cumpăra au nevoie de 30 de mii de lei, o sumă prea mare pentru veniturile familiei. Până acum, ei au reuşit să strângă o parte din bani din donaţii, iar autorităţile locale promit că vor oferi un sprijin financiar."Am adunat Comisia Excepţională, am fost la faţa locului, s-a făcut procesul verbal, s-a notat tot ce s-a pierdut în incendiu. Deja, Primăria va veni cu un suport pentru procurarea casei.", a declarat Lilia Hîrbu, primarul comunei Ciolacu Nou.Totuşi, casa este goală. Familia mai are nevoie de mobilă, electrocasnice şi alte lucruri de primă necesitate. Cei care vor să-i ajute pe Ion şi Iuliana, pot apela la numărul afişat pe ecran.