O familie care și-a pierdut simțul mirosului din cauza coronavirusului, la un pas de a fi arsă într-un incendiu

O familie din Texas, care și-a pierdut simțul mirosului din cauza coronavirusului, era la un pas să fie mistuită de flăcări. Oamenii dormeau şi nici nu bănuiau că le arde casa. Salvarea a venit de la o adolescentă de 17 ani, singurul membru al familiei care nu era infectat.

"Am început să miros plastic ars. Atunci am ieşit repede din cameră. Nici nu am putut ajunge pe hol, deoarece era plin de fum. Atunci am înţeles că trebuie să-i trezesc pe toţi.", a povestit adolescenta din Texas, Bianca Rivera.

Bianca Rivera și-a salvat familia fără să stea pe gânduri. Astfel, a devenit eroul familiei ei, dar și al comunităţii.

"Nu mă consider un erou. Am făcut ceea ce ar face oricine pentru propria sa familie. Am vrut doar să îi scot pe toți în siguranță.", a spus adolescenta din Texas, Bianca Rivera.

Pompierii au spus că această familie este norocoasă şi au atras atenţia asupra necesităţii instalării alarmelor de fum. Aproximativ 86% dintre persoanele cu forme ușoare de COVID-19 își pierd simțul mirosului și gustul.