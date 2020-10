O familie a rămas fără lumina zilei în casă din cauza unui duplex construit la nici un metru de casa lor

O familie din oraşul Durleşti se plânge că e nevoită să trăiască în umezeală şi fără lumina zilei în casă. Totul din cauza unui duplex construit la nici un metru de locuinţa lor şi care le acoperă toate geamurile. Familia spune că duplexul a fost construit ilegal şi a dat în judecată compania de construcţii.COPERTĂFamilia Ichim spune că totul a început în anul 2018, când au fost demarate lucrările de construcşie a duplexului de lângă casa lor. Cei doi au văzut de la început că nu se respectă normele de construcţie şi că geamurile casei lor vor fi acoperite. S-au adresat autorităţilor, iar Iurie Ichim spune că are şi o hotărâre a Curţii de Apel Chişinău prin care se dispune ca pe acel amplasament să nu fie construit nimic, deoarece este ilegal. Cu toate astea, compania de construcţie a ridicat un imobil cu două etaje, unde locuiesc două familii."După cum vedeţi, geamurile noastre sunt astupate cu totul. Aici este dormitorul nostru şi camera copiilor. Nu este nici o rază de lumină. Din cauză că e mereu umezeală, am cumpărat lămpi cu lumină ultravioletă pentru a dezinfecta locuinţa.""Nu mai putem trăi aşa, stăm tot timpul cu lumina aprinsă. Este umezeală. Fiul are copii mici, cealaltă fiică tot cu doi copii mici. Eu sunt în vârstă şi încerc să stau mai mult pe afară."Şi alţi vecini sunt deranjaţi de imobilul din apropiere, despre care spun că a fost conectat ilegal la reţeaua de gaze şi apeduct."Noi am pus bani toţi care locuim aici pentru reţele de gaz, apeduct, pentru drum, dar ăştia au venit acum şi s-au conectat, fără a contribui cu ceva. Au făcut şi scurgere prin faţa casei, până acum se ducea în pământ, dar acum când plouă, toată apa se scurge la vecini şi la mine în ogradă."Până în prezent nu am reuşit să obţinem o reacţie de la compania de construcţii. I-am contactat chiar în ziua în care am realizat filmarea. Un reprezentat al companiei ne-a cerut un număr de contact şi ne-a spus că vom fi sunaţi de către conducerea companiei pentru o reacţie."Reprezentant compania de construcţie - Lăsaţi-mi, vă rog, un număr de telefon şi o să vă contacteze cineva în 10-15 minute. Pentru că acum e ocupat."Pentru că nu ne-a sunat nimeni, am revenit şi a doua zi, iar răspunsul a fost acelaşi." - Bună ziua, Doina Ivanov de la Publika TV vă sună, am vorbit ieri cu dumneavoastră, iar la noi aşa şi nu a mai revenit nimeni pentru a ne oferi o reacţie.Reprezentant companie: - Faceţi cum doriţi, eu v-am spus că va reveni cineva, asta e tot ce pot să vă spun!- Noi avem dovadă că v-am sunat şi v-am transmis mesaje!Reprezentant companie: - Bine, la revedere!"În ciuda insistenţelor noastre, nici până azi nu avem o reacţie oficială din partea companiei care a construit imobilul.