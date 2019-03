O expoziţie internaţională de pisici s-a deschis la Chişinău: Puteţi vedea o felină de rasă extrem de RARĂ

foto: cattime.com

La Chișinău s-a deschis expoziția internațională de pisici "Mărţişor 2019", unde au fost aduşi reprezentanții celor mai rare și mai frumoase rase din Moldova şi din ţările vecine. Vizitatorii sunt aşteptaţi timp de 2 zile ca să admire felinele şi să voteze pisica favorită.



Pisici birmaneze, persane, British Shorthair şi giganţii Maine Coon sunt doar câteva dintre atracţiile de la Palatul de Cultură al feroviarilor.



"În catalog sunt 148 de animale din trei țări: România, Ucraina și Moldova. Acestea concurează în cadrul fiecărei categorii, iar proprietarii sunt crescători sau persoane care au crescătorii certificate", a spus Tatiana Moţoc, organizator



Regele expoziției a devenit motanul Zaev, dintr-o rasă foarte rară, lykoi. În lume există doar 10 astfel de exemplare. Preţul acestei pisici este estimat la 5.000 de euro.



"Acesta pisica este adusa din America de catre un crescator din Romania, care a inceput sa creasca aceasta rasa. Este prima din Europa. Este o rasa ciuda aspectului mai deosebit care este foarte iubitoare si foarte afectuoasa", a spus Adrian Dragota, expert internaţional.



Cele mai îndrăgite pisici au fost din rasa Maine Coon. Un reprezentant ai acestei specii este din Moldova - Al Pacino Ultraviolet. Motanul are 16 kilograme şi participă la expoziție de şase ani, timp în care a câştigat toate titlurile și premiile posibile.



"Îi plac delicatesele, îi place să participe la micul dejun al familiei, toarce foarte tandru și tare și cere să-l serveşti, indiferent cu ce", a spus Iulia Saghin, proprietara azilului.



Vizitatorii au fost încântaţi de felinele aduse la expoziţie:



"Îmi plac foarte mult pisicile, de aceea am şi venit aici. Am şi eu două pisici, așa că sunt foarte interesată."



"Noi am aflat despre eveniment de pe facebook si era foarte interesant sa vedem asa o multitudine de pisici si in primul rand pentru copil."



Ce ti-a placut? - Pisicii. Dar care dintre ele? - Alba.



Expoziţia internaționala de pisici este deschisă şi azi. Intrarea costă 25 lei, iar pentru copiii mai mici de 7 ani accesul este liber. Cei care sunt în căutarea unei pisici, îşi pot cumpăra un exemplar direct de la expoziţie.