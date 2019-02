O expoziţie inedită de păpuşi japoneze vernisată de Muzeul Naţional de Artă

O expoziție inedită de păpuși aduse din Japonia a fost deschisă la Chişinău.



Cele 70 de figurine, confecţionate din lemn, paie, lut şi porţelan, vor fi expuse timp de o lună la Muzeul Național de Artă.



Evenimentul este organizat de Ambasada Japoniei în Moldova.



"Este o expoztitie, care deja a fost prezentă în 130 de ţări. Iar păpuşa japoneză din câte cunoaşteţi face parte din cultura acestui popor. Modul de cum au fost ambalate, transportate fiecărei păpuşi - este excepţional de binegândit şi atenţia cu care ele sunt tratate - este una de vis.", declară Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Naţional de Artă.



Păpușile, numite "ningyo", reprezintă copii, ostaşi şi eroi din poveștile japoneze. De asemenea, figurinele sunt îmbrăcate în haine tradiţionale din Ţara Soarelui Răsare.



"Acum nu prea des purtam kimono. Dar in păpusile noi putem înţelege, cum a fost purtat kimono in secolul XI. Femeile, mai ales clasice, se îmbrăcau cu 7 kimono unul peste altul.", spune Masanobu Ioshii, ambasadorul Japoniei din Moldova.



Potrivit tradiției, păpușa "ningyo" trebui să fie prezentă în casa oricărui japonez. De fapt, este un talisman, oferit de sărbători, precum și în semn de respect. Astfel de păpuși nu sunt destinate pentru joacă, ele sunt protejate, iar în familii sunt adesea moștenite din generaţie în generaţie.



"Nu am vazut asa papusi in viaţa mea si îmi place că au foarte multe accesorii interesante. Îmi place cultura japoneză pentru că ea este unică în felul său".



"Am venit şi am rămas impresionată deoarece arată foarte bine, sunt confecţionate într-un mod foarte diferit, fiecare are anumită semnificaţie, scop, chiar şi religios şi cultural."



Expoziția va fi deschisă până în data de 10 martie.