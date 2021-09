O elevă din Moldova este prima tânără care a luat aurul la Olimpiada Europeană de Fete la Matematică

O elevă din Moldova a luat aurul la Olimpiada Europeană de Fete la Matematică. Adelina Andrei, o tânără de 18 ani, elevă în clasa a 12-a la Liceul Teoretic „Orizont” din Capitală, este prima tânără din țara noastră care a atins această performanță. Ea a descoperit pasiunea pentru matematică prin clasa a șasea și de atunci a participat la sute de concursuri și olimpiade, de la care s-a întors cu diplome și medalii.„Sentimentele pe care le-am simțit au fost ca și la prima olimpiadă internațională când am luat medalie. Aceleași sentimente. De mândrie pentru mine că, ia uite, am putut și am reușit, dar și de mândrie pentru țara mea. - și văd ceilalți sute de participanți din alte țări că, ia uite, este o țară și ia uite ce steag interesant, dar de unde sunt ei? Și află și ei despre Moldova”.Tânăra spune că numărul reprezentantelor sexului frumos la astfel de competiții este foarte mic, dar acest fapt o motivează să muncească și să demonstreze că și fetele sunt bune la științele exacte.„Este un pic straniu să fii singura fată. Te simți uneori, poate, ne la locul tău. - Și chiar pot să spun că am văzut fetele care de obicei se ocupă. - Majoritatea dintre ele poate au luat rezultate chiar mai bune decât unii băieți”.Deși dedică mult timp pregătirilor pentru concursuri, Adelina își face timp și pentru ea.„- Pregătirea dacă o faci din inimă și faci ceea ce-ți place este zilnică. O oră într-o zi, două ore poate în altă zi. Se mai întâmplă uneori să mă mai odihnesc și să nu rezolv matematică două-trei zile la rând. Dar, ca să vorbim așa, ea este uniformă pe parcursul anului”.Profesorii Adelinei vorbesc cu mândrie despre ea și spun că este o elevă bună la toate, care se implică şi în alte activități extracuriculare.„- Adelina, aș zice, este o elevă deosebită. De ce? Deoarece este și modestă, dar, totodată, când își expune punctul de vedere, într-atât este de argumentat, ne convinge pe toți. - Noi ne mândrim cu aceste medalii obținute. Ele se obțin nu ușor”.Datorită locurilor de frunte obținute la olimpiadele internaționale, Adelina are deja 10 din oficiu la trei examene de bacalaureat. Este președinta Consiliului Municipal al elevilor din Chișinău și se implică în diverse proiecte educative pentru tineri.