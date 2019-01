O elevă din Capitală, o adevărată enciclopedie pentru toţi cei care o cunosc. În trei ani s-a ales cu 20 de diplome şi zeci de medalii

În trei ani s-a ales cu 20 de diplome şi zeci de medalii. A avut succes la diverse concursuri internaţionale, iar acasă s-a întors de fiecare dată cu premii. Mihaela Eşanu este elevă în clasa a 12-a la Liceul "Gheorghe Asachi" din Capitală.

Tânăra vorbeşte cinci limbi şi a fost scutită de examenul de Bacalaureat de franceză pe care urma să-l susțină în primăvară. Este o adevărată enciclopedie pentru toţi cei care o cunosc şi o mândrie a şcolii.



Mihaela a fost surprinsă la lecţia de franceză. Alături de colegii ei, eleva discuta despre fenomenul epuizării și stresului în rândul tinerilor.



E conştientă că doar prin studii poate să ajungă cineva. Are un regim foarte bine pus la punct şi nu se lasă influențată de gadgeturi sau de reţele sociale.



"De la părinţi am luat dorinţa asta de a trece dincolo de ceea ce se învaţă la şcoală sau la grădiniţă", a menţionat Mihaela Eşanu.



Cel mai mult a marcat-o olimpiada internaţională de științe pentru juniori, care s-a desfăşurat în 2016 în Bali, Indonezia: "Când te duci acolo şi eşti alături de oameni care ştiu atât de multe lucruri şi sunt de atâtea ori mai inteligenţi decât tine şi depun atât de multe eforturi, conştientizezi importanţa de a învăţa sistemic, de a te dedica unui scop."



Inteligentă, responsabilă şi săritoare la nevoie, aşa este văzută Mihaela de colegii săi:



"Cred că este o sursă de inspiraţie şi de motivaţie pentru noi toţi, pentru că ea din clasa întâi are rezultate foarte bune".



"Ea cunoaşte foarte bine practic toate obiectele, deci dacă întâmpinăm anumite dificultăţi, ea ne poate da un anumit sfat".



Mihaela participă anual la cel puțin cinci olimpiade organizate în țară: "Două săptămâni învăţ intens spre exemplu limba română, după care următoarele două săptămâni învăţ foarte intens fizica. Şi această combinaţie stranie pentru unii a devenit ceva natural pentru mine".



Nu este un sacrificiu pentru ea să înveţe bine.



"Pentru Mihaela nu există zi să nu facă tema pentru acasă, să vie nepregătită, sau să spună eu asta nu am făcut sau mie asta nu îmi place", a menţionat Tatiana Petcu, profesoară de limba franceză.



Deşi toţi îi văd doar succesele, tatăl Mihaelei spune că au fost şi momente grele: "Am încercat să îi spunem că cel mai important lucru este ca ea să poată spune că am făcut tot ce depinde de mine".



De curând, tânăra a fost admisă la Universitatea Harvard din Statele Unite ale Americii, unde va merge să studieze din toamnă.



"Nu poţi să înveţi doar din cărţi. Poţi să înveţi foarte mult de la oamenii care te înconjoară şi eu am norocul să fiu înconjurată de prieteni, de familie de la care mereu am ce învăţa", a punctat Mihaela Eşanu.