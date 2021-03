O elevă din Capitală a iniţiat o petiţie și cere introducerea lecţiilor de ecologie în şcoli

"Este o necesitate să protejăm mediul, mai ales că situația în țară se înrăutățește. Noi trebuie să schimbăm acest lucru, pentru că de mediu depinde și sănătatea noastră și în general durata vieții și existența noastră în viitor", a spus Daria Crijevschii, elevă."Mi se pare foarte oportun pentru că vedeți ce se întâmplă în parcurile din Chișinău și nu doar. Consider că în Republica Moldova este o catastrofă ecologică și trebuie să educăm asta atât în școli, cât și în grădinițe"."Din clasa întâi, de la grădiniță ar trebui să învețe. Ar trebui să însușească cum să iubească natura și curățenia. Nu o să mai arunce sticle pe jos, nu va mai fi gunoi atât de mult în oraș"."Sunt obiecte încă mult mai importante care tot nu se studiază la școală, precum psihologia".În prezent, orele de educaţie ecologică sunt opţionale. Acestea sunt predate săptămânal. Directoarea liceului "Alexandru Ioan Cuza" din Capitală ne-a spus că în instituţia pe care o manageriază copiii pot opta pentru această disciplină de mai bine de 10 ani. Orele sunt predate de profesorul de geografie."Anul acesta mai mult au dorit copiii sau părinții copiilor din clasele primare. Învățătoarea încearcă să le cultive acest element al comportamentului, hai să zicem, ecologic față de tot ce îi înconjoară pe picii din clasa a 2-a", a declarat Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, directorul L.T. "Al. Ioan Cuza" Chişinău.După ce va aduna 500 de semnături, Daria Crijevschi va înainta petiţia Ministerului Educaţiei. Am cerut o reacţie în acest sens de la reprezentanţii instituţiei, dar deocamdată nu am primit răspuns la solicitare.