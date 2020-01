O deputată PPDA confirmă dezbinarea în Blocul ACUM: Maia Sandu şi Andrei Năstase nu s-au mai întâlnit

Fracțiunea PAS a decis să meargă separat, iar Maia Sandu şi Andrei Năstase nu s-au mai întâlnit, după ce Guvernul Sandu a fost demis. Declaraţia a fost făcută de deputata fracțiunii PPDA, Arina Spătaru, într-un interviu pentru diez.md.

"Eu îi privesc cu tristețe pe liderii noștri. Se învinuiesc reciproc la televizor și constat că de atunci când Maia Sandu pentru ultima dată ne-a vizitat fracțiunea, ea și Andrei Năstase nu s-au mai întâlnit. Este dureros acest lucru, întrucât noi am făcut multe lucruri frumoase împreună. Îmi pare rău că de acum încolo s-a luat decizia să mergem separat. Aceste premise au apărut doar după alegerile locale, atunci când fracțiunea PAS a decis să meargă separat", a menţionat Spătaru.

Totodată, deputata PPDA a declarat că nu a ştiut despre decizia Maiei Sandu de a-și asuma pe propria răspundere desemnarea procurorului general.

"Personal nu am știut despre decizia pe care urma s-o ia Maia Sandu la acea ședință. Este adevărat că decizia Maiei Sandu de a-și asuma pe propria răspundere desemnarea procurorului general nu a fost cunoscută dinainte. Eu personal nu am știut și nu am vorbit despre asta cu colegii mei. Am aflat din presă și acest lucru puțin m-a întristat, pentru că mi-ar fi plăcut ca prim-ministra pe care am votat-o în parlament, cel puțin, să mă țină la curent și asta nu e pentru că am mare orgoliu, vorbesc despre comunicare. Eu cred că dacă e o asumare de guvern, atunci această persoană este responsabilă de consecințele acestui pas. Ați văzut care au fost urmările. Cred că Maia Sandu trebuia să-și retragă inițiativa. În final avem ceea ce avem", a conchis Arina Spătaru.