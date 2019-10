O cursă nocturnă dedicată Halloween-ului a avut la Grădina Botanică din Capitală

O cursă nocturnă dedicată Halloween-ului şi denumită "Hell Run", a avut loc sâmbătă seara, la Grădina Botanică din Capitală.

Participanţii la eveniment au purtat costume reprezentând personaje din filmele de groază de la Hollywood.



Printre participanţi au fost şi copii, pentru care Halloweenul este una dintre cele mai distractive sărbători. Pe lângă ţinute, cei prezenţi la eveniment au trebuit să aibă şi un machiaj pe măsură și să intre cât mai mult în rolul personajului ales.



''Eu îl reprezint pe duhul rău.''



''Noi am mai participat la această cursă şi anul trecut. Cu copiii este foarte vesel. Noi am încercat să corespundem cerinţelor. ''



"Eu întotdeauna apar ca o fantomă, deoarece ele sunt invizibile, rele şi sperie oamenii.''



''M-am deghizat în unicorn cu prietenele mele. Am ales anume acest personaj, deoarece şi prietenele mele aveau această costumaţie şi am vrut să fim o echipă de unicorni. ''



La cursa nocturnă "Hell Run", acest tânăr a participat pentru prima oară şi l-a reprezentat pe omul viitorului.



''Eu îl reprezint pe moldoveanul din anul 2049. Am venit să previn poluarea. De exemplu, aceste periuţe de dinţi sunt de culoare roşie, deoarece avem mari probleme cu dinţii. Iată aceste tălpi reprezintă drumurile rele, deseori suntem nevoiţi să schimbăm încălţămintea. Şi acest lanţ, avem foarte mulţi câini vagabonzi."



Participanţii la cursa "Hell Run" au trebuit să alerge o distanţă de 4 km.



''Hell Run" este o cursă de alergare care are scopul să promoveze sportul de amator şi este dedicat sportului Halloween. Pe parcursul traseului, participanţii vor putea aduna cadouri dulci din partea partenerilor'', a spus VALENTINA BOTNARI, ORGANIZATOR.



În acest an, "Hell Run" a ajuns la cea de-a cincea ediție. La eveniment au participat peste 500 de oameni.