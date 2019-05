O creatură cu dinți de om, găsită pe malul mării (FOTO)

Descoperire șocantă pe malul mării.

O mamă care se plimba pe plajă cu băiețelul ei de 3 ani a rămas uimită când a văzut ce creatură bizară fusese adusă de valurile mării.

"Nu am mai văzut niciodată ceva asemănător", a spus femeia prezentând peștele "cu dinți de om" prietenilor de pe o rețea de socializare, scrie realitatea.net.

Locul unde Maleah Burrows, de 31 de ani, a întâlnit creatura înfricoșătoare este plaja insulei St Simon din Georgia, SUA.

"Am crezut că e un pește obișnuit, dar am vrut să îl arăt băiețelului meu. Când am privit mai atent, nu mi-a venit să cred", a mai spus femeia.