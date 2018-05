O creatoare de modă indoneziană, condamnată la 18 ani de închisoare pentru fraudă şi spălare de bani

scrie agerpres.ro. Hasibuan, 31 de ani, şi soţul său, antreprenorul indonezian Andika Surachman, au fost găsiţi vinovaţi de către o instanţă de la periferia capitalei Jakarta pentru că şi-au escrocat clienţii care şi-au rezervat pelerinaje la Mecca prin intermediul agenţiei de turism a cuplului, First Travel, pentru o sumă totală de aproximativ 848 de milioane de rupii (52.000 de euro).Creată în 2009, First Travel oferea călătorii în Arabia Saudită, însă agenţia nu a mai organizat nici un pelerinaj la Mecca de la începutul lui 2017. Pelerinajul la Mecca este considerat sacru în Indonezia, ţara cu cea mai mare populaţie musulmană din lume.De asemenea, creatoarea a fost condamnată la plata unei amenzi de 10 miliarde de rupii (617.000 de euro), în timp ce soţul său a fost condamnat la 20 de ani de închisoare şi la plata aceleiaşi sume.Anniesa Hasibuan a devenit cunoscută în străinătate în 2016 în timpul Săptămânii Modei de la New York, prin prezentarea unei colecţii ale cărei piese au fost purtate de modele purtând pe cap voaluri de culoare gri deschis, care le acopereau atent părul, subliniindu-le în acelaşi timp trăsăturile feţei.Designeriţa indoneziană este cunoscută şi pentru stilul său de viaţă opulent şi pentru fotografiile cu ea şi soţul său îmbrăcaţi în haine luxoase, postate constant pe reţelele de socializare.