O copie a tezei de doctorat a lui Stephen Hawking va fi vândută. Vezi costul acesteia, estimat de experţi

O copie a tezei de doctorat, împreună cu alte obiecte personale ale lui Stephen Hawking, vor fi scoase la vânzare pe 31 octombrie a anului curent, valoarea primeia fiind estimată între 100 şi 150 de mii de lire sterline (echivalent cu 113 şi 169 mii de euro).

Lucrarea savantului, "Properties of Expanding Universes" a dus la blocarea site-ului oficial al Universităţii Cambridge în 2017, când aceasta urma să fie publicată. Teza se referă la consecinţele expansiunii Universului, iar una dintre concluzii este că galaxiile nu pot lua naştere din creşterea unor perturbaţii iniţial mici.

Hawking, care suferea de la 21 de ani de scleroză laterală amiotrofică (ELA), o boală care l-a ţintuit în scaunul cu rotile şi l-a obligat să comunice printr-un sintetizator vocal, a murit pe 14 martie la Cambridge, la 76 de ani.

Printre obiectele scoase la licitaţie figurează şi o copie a cărţii sale "A Brief History of Time", numeroase medalii, scenariul primei sale participări la un episod al celebrului serial de desene animate 'The Simpsons' şi un scaun cu rotile.



Încasările vor fi destinate Fundaţiei Stephen Hawking, înfiinţată pentru a facilita studiile despre cosmologie şi Asociaţiei Bolilor Neuromotorii (Motor Neurone Disease Association), care studiază afecţiunea de care suferea celebrul om de ştiinţă britanic.



Hawking, care a refuzat titlul de Cavaler acordat de regina Elisabeta a II-a, şi-a adus contribuţia la bazele cosmologiei moderne şi a devenit o figură emblematică a culturii populare, fiind adorat asemeni unui rockstar.