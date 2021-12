O comună din municipiul Chişinău înregistrează cea mai înaltă rată de vaccinare

"Sunt din cei care s-au vaccinat anul trecut, în luna martie, aprilie, când abia apăreau primele posibilităţi de a te vaccina. Când toată lumea a trecut prin covid, eu nu ştiu ce-i asta şi-mi pare bine că nu ştiu, am rude şi prieteni care chiar au decedat"."Singură m-am convins că este necesar pentru binele meu şi al populaţiei, în general. Dacă nu eşti vaccinat, eşti supus unui risc"."Abia aşteptam să apară vaccinul, m-am vaccinat printre primii şi astăzi sunt prima pacientă care şi-a pus booster aici, la Stăuceni."Potrivit şefei Centrului de Sănătate din Stăuceni, Ludmila Pavlov, cei opt medici de familie şi 23 de asistente medicale au informat oamenii despre importanţa vaccinării."S-a muncit mult la capitolul respectiv. Muncim în echipă. De la medic, asistentă, este informat chiar şi personalul inferior cunoaşte toate subtilităţile vaccinării. Se discută prin grupuri de socializare, deplasarea echipei mobile pe la agenţi economici, deplasarea la domiciliu cu echipa mobilă.”, a spus Ludmila Pavlov, şefa Centrului de Sănătate din Stăuceni.Rezultatele efortului depus nu s-au lăsat aşteptate: doar 15 dintre cei aproape nouă mii de locuitori din Stăuceni s-au îmbolnăvit de COVID."Avem multe cazuri vorbitoare despre beneficiul vaccinării. Cazuri de pacienţi cu comorbidităţi grave, diabet zaharat, forme decompensate, hipertensiune gradul trei, obezitate, 70 de ani. Am putut să tratăm la domiciliu, să monitorizăm, persoana fiind vaccinată.”, a confirmat şefa Centrului de Sănătate din Stăuceni.Lucrătorii medicali povestesc că, în vară, au fost imunizate şi câte două sute de persoane pe zi."Am vaccinat aici, în centrul de sănătate, am mers cu echipa mobilă în teritoriu. Foarte epuizaţi plecam acasă. Lucrăm de dimineaţă, de la 7:30 până seara, câte o dată după şase.", a spus Liliana Zîmbrian, asistentă medicală.Primarul comunei, Alexandru Vornicu, spune că se mândreşte cu performanţa obţinută."În primul rând, este munca Centrului de Sănătate, medicii de familie, care au ţinut neapărat să comunice cu populaţia, privind beneficiile şi necesitatea vaccinării, pe de altă, parte, primăria a comunicat destul de intens, privind necesitatea.", a spus Alexandru Vornicu, primarul comunei Stăuceni.Potrivit Ministerului Sănătăţii, doar 28 la sută din populaţia ţării s-a vaccinat complet împotriva noului coronavirus.