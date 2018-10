O companie stabilită la Măgdăceşti vrea să se extindă. Muncitorii, mulţumiţi de condiţiile de muncă

O companie străină stabilită la Măgdăceşti intenţionează să-şi extindă afacerea, datorită mediului de business atractiv şi a forţelor calificate de muncă. Acum 11 ani, când şi-a lansat activitatea, firma era specializată în construcţia cărucioarelor pentru instalaţiile frigorifice, acum se ocupă de utilaje pentru giganţi auto.



"Producem contragreutăţi pentru încărcătoarele Volvo. În hala de sus avem şi compania Caterpillar, la fel facem contragreutăţi, dar deja pentru excavatoare de mai multe modele, aproape şase modele de excavatoare", a explicat Veaveslav Negru, şeful secţiei de producere.



În prezent, în cadrul companiei activează 80 de muncitori. După extindere, numărul acestora va creşte.



"Avem în plan să mai facem o hală de 100 de metri pătraţi şi să angajăm încă 40 de muncitori. Lucrăm cu compania Volvo de trei ani de zile. Ei sunt mulţumiţi de serviciile pe care le prestăm", a menţionat Veaveslav Negru, şeful secţiei de producere.



Muncitorii spun că sunt mulţumiţi de condiţiile de muncă. Lunar, un angajat este remunerat cu un salariu care variază între 600 şi 800 de euro:



"Lucrez în cadrul companiei în jurul la opt ani. Muncim la noi acasă, unde avem un salariu destul de bun".



"Condiţiile de muncă sunt foarte bune. Colectivul este unit, salariul mă aranjează".



"Am fost plecat, am încercat peste hotare, dar am decis să rămân în ţară, alături de familie, pentru că este mult mai scumpă familia decât câştigul pe care îl faci peste hotare".



Ministrul Chiril Gaburici, care a mers într-o vizită la compania din Măgdăceşti, a dat asigurări că statul va continua să impulsioneze investiţiile străine.



"Este un exemplu care merită atenţie şi merită suportul nostru şi al ministerului şi a statului, pentru că ei lucrează cu Volvo, unii dintre granzii autoturismelor din lume. Planifică să crească. Noi o să îi susţinem să negocieze condiţii bune de a fi creditaţi", a declarat ministrul Chiril Gaburici.



"Nu este nevoie de prea multe. Regula este simplă. Dacă vrei să te dezvolţi, atunci o vei face fără obstacole. Ei te vor ajuta şi îţi vor explica", a precizat Lieven Van de Vijver, reprezentantul companiei.