O companie israeliană, interesată de turism și tehnologiile informaționale din Republica Moldova

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astăzi întrevedere reprezentanții unei companii israeliene, interesată de dezvoltarea proiectelor comune în domeniile turismului, tehnologiilor informaționale, automotive, precum și de exportul de carne de pui din Moldova spre Israel. Reprezentanții companiei WJC au apreciat evoluțiile pozitive înregistrate în aceste domenii și au reiterat disponibilitatea de a investi în țara noastră.

În cadrul discuțiilor, ministrul Chiril Gaburici a prezentat rezultatele pozitive înregistrate în ultimele luni în diferite domenii, menționând că în 2017 economia a crescut cu 4,5%. „Atragerea investițiilor în orice domenii continuă să fie o prioritate a Ministerului Economiei și Infrastructurii. Avem nișe tinere, atractive pentru investitori, cum ar fi IT, automotive, turism, care se dezvoltă rapid și înregistrează rezultate foarte bune. Am lansat primul parc IT din Moldova, care oferă facilități pentru companiile IT. Avem deja înregistrate circa 250 de companii și ne propunem să aducem în Moldova companii internaționale cu renume”, a menționat Chiril Gaburici.

De asemenea, ministrul a informat reprezentanții companiei din Israel care sunt facilitățile oferite de zonele economice libere și parcurile industriale. „Sectorul automotive este în continuă creștere, iar rezultatele înregistrate sunt vizibile. Tot mai multe companii străine – Fujikura, Draxlmaier, au ales să investească în țara noastră, apreciind mediul de afaceri ca fiind unul competitiv și atractiv”, a subliniat Chiril Gaburici.

Reprezentanții companiei israeliene s-au arătat dispuși să investească în Republica Moldova, reiterând interesul față de turism și tehnologiile informaționale. Oamenii de afaceri au menționat că au analizat oportunitățile investiționale pe care le oferă țara noastră și sunt disponibili să lanseze proiecte de dezvoltare a turismului, care vor contribui la creșterea economică a Republicii Moldova.

De asemenea, reprezentanții companiei s-au interesat de exportul de carne de pui din Republica Moldova. Ministrul Chiril Gaburici i-a informat că a fost creat un grup de lucru în acest sens, astfel ca, până în 2019, țara noastră să îndeplinească toate cerințele stabilite de Uniunea Europeană pentru a avea dreptul de a exporta carne și ouă de pasăre categoria B în țările UE. „Țara noastră este interesată să importe carne din Moldova. Odată ce veți întruni cerințele stabilite de UE, vă asigurăm că exportul de carne în Israel va crește”, au menționat reprezentanții companiei WJC.