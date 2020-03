O companie americană foloseşte imprimante 3D pentru a lupta împotriva noului coronavirus

O companie americană va aproviziona spitalele cu echipamente medicale necesare, printate 3D, şi va produce măşti pe care medicii le vor putea utiliza în tratarea pacienţilor infectaţi cu virusul COVID-19, scrie adevarul.ro.

Reprezentanții companii spun că deja au livrat 1.000 de echipamente medicale printate 3D spitalelor din apropierea centrelor sale de dezvoltare din SUA şi Barcelona. În plus, gigantul anunţă că lucrează cu diverşi parteneri pentru a stabili care sunt tipurile de echipamente de care este nevoie urgentă, pentru a mări producţia acestora. Printre echipamentele medicale produse de HP Inc. se numără viziere, măşti de protecţie şi medicale, părţi ale ventilatoarelor, deschizătoare de uşi (pentru a putea deschide o uşă cu braţul acoperit, foto jos) sau instrumente folosite în testul pentru coronavirus. Toate acestea sunt în faza de validare şi vor fi produse în masă, la scară industrială, odată ce primesc aprobarea cadrelor medicale.



De asemenea, compania doreşte să înceapă producţia unor măşti FFP3, şi studiază deja concepte ale unor măşti profesionale, utilizate în spitale. Atunci când vor fi finalizate şi aprobate, compania va publica toate schiţele care nu necesită o asamblare complicată pe acest site. Astfel, oricine are în posesie o imprimantă 3D şi doreşte să ajute, o va putea face cu uşurinţă.