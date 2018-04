O comisie a ONU îi cere Ungariei să pună capăt discursului motivat de ură şi să protejeze refugiaţii

scrie agerpres.ro. Organismul ONU a făcut apel de asemenea la guvernul ungar să respingă proiectul de lege cunoscut sub denumirea "Stop-Soros Package", care l-ar împuternici pe ministrul de interne să interzică organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) ce susţin migraţia şi care reprezintă ''un risc pentru securitatea naţională''.Proiectul de lege face parte din ofensiva antiimigraţie a premierului Viktor Orban, care a luat în vizor o campanie a lui George Soros, finanţist şi filantrop de origine maghiară, de a impulsiona valorile liberale şi pe cele privind politica graniţelor deschise în Europa.Comisia şi-a exprimat preocuparea în legătură cu "prevalarea (în Ungaria) a infracţiunilor şi a discursului motivate de ură, întâlnite în declaraţiile politicienilor, în relatările media şi pe Internet, vizând minorităţile, îndeosebi romii, musulmanii, migranţii şi refugiaţii, inclusiv în contextul campaniilor sponsorizate de guvern.Comisia şi-a publicat concluziile şi recomandările după ce experţi independenţi ai săi au analizat situaţia din Ungaria privind respectarea drepturilor civile şi politice. Concluziile au fost făcute cunoscute cu trei zile înainte de alegerile generale din Ungaria.Viktor Orban, care doreşte un al treilea mandat consecutiv de prim-ministru, a transmis un puternic mesaj antiimigraţionist.Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a apărat politicile ţării sale, spunând luna trecută Comisiei ONU: "În primul rând şi înainte de toate, este o convingere fermă a guvernului că poporul ungar are dreptul de a trăi în condiţii de securitate, fără teama atrocităţilor teroriste". În 2015, Ungaria a avut "o experienţă tristă", când circa 400.000 de migranţi au traversat teritoriul său în drumul lor către Europa de Vest, "ignorând toate regulile", afirma şeful diplomaţiei ungare.Organismul ONU a denunţat o lege ungară, adoptată în urmă cu un an, care permite mutarea automată a tuturor solicitanţilor de azil în zone de tranzit, cu reţinerea lor pe o durată nedeterminată. Aceasta a fost considerată drept o încălcare a Convenţiei Internaţionale privind Drepturile Civile şi Politice, document ce a fost ratificat de către Budapesta.Oamenii ar trebui să aibă libertate de deplasare în timp ce cererile lor de azil sunt examinate caz cu caz, pentru a vedea dacă ei sunt refugiaţi care au plecat din cauza războiului sau a persecuţiilor, a afirmat Comisia în raportul său.Potrivit Comisiei ONU, Ungaria ar trebui să retragă legea din iunie 2016 ce permite poliţiei să expulzeze fără formalităţi orice persoană care traversează ilegal frontiera. "Persoanele supuse acestei măsuri au o posibilitate foarte redusă de a prezenta o cerere de azil sau de a face apel", a precizat Comisia.