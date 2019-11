O clipă de neatenție la volan i-a lăsat orfani. Zeci de copii trăiesc drama pierderii părinților din cauza accidentelor de circulație.

De Ziua Mondială a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere, poliţiştii au vizitat trei familii lovite de o asemena tragedie. Printre cei cărora le-au călcat pragul sunt şi doi fraţi, unul de un an și altul de cinci, din satul Băhrineşti, raionul Floreşti, care au rămas de mici fără mamă.



" - Spune mama...

- Mama".



Începutul lunii septembrie a adus o drama de nedescris în această familie. Tânăra din fotografie împreună cu soţul şi cei doi fii ai lor reveneau seara acasă din oraşul Bălţi. Ei se aflau în maşina condusă de către fratele femeii. La un moment dat, într-o curbă, autoturismul s-a lovit cu un microbuz, ieşit pe contrasens la o depăşire.



Fratele femeii decedate: "Brusc, lumină în faţă şi nici n-am reuşit să frânez sau să mă feresc în altă. Nimic absolut n-am reuşit să fac".



Şoferul microbuzului a murit pe loc, iar pasagerul acestuia a fost rănit. Din celălalt vehicul au avut de suferit grav: femeia şi fiul cel mic al ei, pe care ea îl alăpta în momentul impactului. Cei doi au ajuns la reanimare. Peste patru zile, tânăra, de 25 de ani, a pierdut lupta cu moartea, în ciuda eforturilor medicilor de-ai salva viaţa.



mama femeii decedate: "Medicul cela mi-a spus că nu ştim de unde să începem ca să vă spunem, că totul este distrus în ea".



Doctorii însă au reuşit să-i pună pe picioare mezinul. Acum, băiatul şi fratele său sunt în grija bunicilor.



mama femeii decedate: "Foarte îmi este greu. Tare greu. Mă uit la ei şi nu mă pot linişti. Au rămas mititei fără mămică".



Cu lacrimi în ochi, femeia povesteşte că nu există zi în care nepoţii, în special cel mai mare, să nu-şi amintească de mama lor.



mama femeii decedate: "Foarte des întreabă şi-mi spune, chiar deunăzi seara şedea jos şi spune: "Bunica vreau să o văd olecuţică pe mămică, aşa faţă în faţă".



Oamenii legii le-au adus copiilor pungi pline cu daruri.



"Ia uitaţi-vă ce am mai adus aici. Aoleu mult transport şi diferit".



Băiatul mai mare le-a mulţumit într-un mod inedit poliţiştilor. Le-a spus o poezie.



Inspectorii de patrulare au vizitat mai mulţi copii din nordul ţării, rămaşi orfani în urma accidentelor rutiere.



ULIANA CATAN, ofiţer superior al INP: "Am venit cu un mesaj şi pentru bunicii, care cresc aceşti copii, şi pentru societatea: să fie extrem de prudenţi atunci când pornesc la drum, să conştientizeze şi mereu să ţine minte că acei mici îi aşteaptă acasă şi aceea dragoste pe care trebuie să o primească de la părinţi, nu o vor primi de la altcineva".



Ziua Mondială a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere este marcată anual în a treia duminică a lunii noiembrie.