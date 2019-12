O clădire de șase etaje s-a prăbușit în Kenya. Sunt zeci de victime

O clădire cu șase etaje s-a prăbușit în capitala statului african Kenya. Mai multe persoane au fost prinse sub dărâmături, iar din cauza numărului mare de victime, autoritățile au solicitat ajutorul armatei. În ultima vreme tot mai multe clădiri s-au prăbușit în Kenya pentru că dezvoltatorii imobiliari nu respectă regulile de construcție.

A fost o dimineață plină de teroare pentru zeci de familii din Nairobi, capitala Kenyei. Clădirea de șase etaje în care locuiau s-a zguduit din temelii și în cateva clipe s-a prăbușit. Mulți dintre oameni nu au reușit să fugă și au fost prinși sub dărâmături. Victimele au primit ajutorul vecinilor, scrie realitatea.net Autoritățile din capitală au apelat la armată ca să ajute la operațiunea de salvare. Victimele sunt scoase rând pe rând dintre bucățile de beton.Operațiunea de salvare este în desfășurare, iar forțele de ordine se chinuie să țină oamenii la distanță. Este vorba despre o clădire de 6 etaje cu 46 de apartamente, care s-a prăbușit la ora 8 dimineața.În luna aprilie a acestui an o altă clădire din Nairobi s-a prăbușit, tot din cauza lăcomiei constructorilor care nu au consolidat lucrarea conform standardelor. Atunci, 51 de oameni și-au pierdut viața sub dărâmături și alte câteva sute au fost răniți.