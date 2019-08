O clădire cu statut protejat din centrul Capitalei, demolată peste noapte

foto: publika.md

O clădire cu statut protejat din centrul capitalei a fost demolată peste noapte, deşi ar fi trebuit reconstruită. Directorul Agenţiei pentru Inspectare şi Restaurare a Monumentelor susţine că partea de imobil rămasă era într-o stare deplorabilă şi nu mai putea fi restaurată, astfel că agentul economic care deţine terenul a primit permisiunea să o demoleze integral. Primăria Capitalei neagă că a dat o astfel de dispoziţie.



Clădirea istorică era amplasată pe strada Veronica Micle 11. În anul 1905, terenul a intrat în proprietatea statului, iar acolo a fost construit "Spitalul comunităţii mănăstirii Hârbovăţ". În 1910 a mai fost construită tot acolo casă de locuit, cu două niveluri.



"În ultimii 40 de ani, deci aparţinea... era un spital împreună cu clădirea adiacentă, un spital al mănăstirii Hârbovăţ. Respectiv în ultimii 40 de ani din câte am documentat situaţia din sursele existente a fost într-o situaţie avansat de degradare, fiind în abandon", a spus directorul Agenţiei pentru Inspectarea Monumentelor, Ion Ştefăniţă.



Ion Ştefăniţă spune că antreprenorul care a cumpărat terenul a coordonat demolarea clădirii cu Agenţia pentru Protecţia Monumentelor. Agentul economic trebuia să reconstruiască faţada clădirii.



"În urma metodelor de consolidare pe care le-a luat, deci, s-a produs scindarea fizică a clădirii protejate. În acest sens deja, când ieri 22 august am constat demolarea imobilului. Memoria monumentului se va regăsi după un proiect de reconstituire, exact în aceeaşi volumetrie, în acelaşi stil, cu toate elementele arhitecturale care le-a deţinut acest imobil prin valoarea sa arhitecturală", a spus directorul Agenţiei pentru Inspectarea Monumentelor, Ion Ştefăniţă.



Nu am reuşit să discutăm cu agentul economic vizat, iar pe şantier, astăzi nu era nici un muncitor. Între timp, arhitectul-șef interimar al Capitalei, Alexei Ţurcan, susţine că Agenţia de Supraveghere Tehnică trebuie să investigheze situaţia.



"Permisiuni pentru demolarea monumentului care are statut de protecţie de nivel local nu a fost nu eliberat astfel de permisiune", a spus arhitectul-şef interimar al Capitalei, Alexei Ţurcan.



În schimb, Alexei Ţurcan spune că există un proiect avizat privind intenţia agentului economic de a ridica pe acest loc, un centru comercial şi un hotel cu şapte etaje.



"Partea de jos, două niveluri al obiectivului existent trebuia să fie restaurată această faţadă. Şi în spate cu retragere al elementului stradal, amplasarea unei clădiri noi. Iată acesta", a spus arhitectul-şef interimar al Capitalei, Alexei Ţurcan.



În prezent, în Capitală sunt înregistrate 810 monumente de arhitectură de importanță locală, municipală și națională.