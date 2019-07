O cerere în căsătorie cum nu ai mai văzut . Modul inedit în care un moldovean şi-a cerut iubita de soţie

A luptat cu mai mulţi cavaleri, iar după ce a învins şi-a cerut iubita în căsătorie. Este surpriza organizată de un tânăr din Capitală, care a ales un mod inedit de a-şi surprinde viitoarea soţie.



"Nu plec fără ea!"



Elizaveta a ieşit la cină în oraş, împreună cu părinţii şi iubitul şi nici nu bănuia ce o aşteaptă. La un moment dat, în restaurant au intrat câţiva cavaleri medievali. Unul dintre aceştia era iubitul tinerei.



"Vreau să fii soţia mea, prinţesa mea. Să mă iubeşti pe vecie."



Proaspăta logodnică spune că a fost foarte impresionată şi emoţionată.





Dumitru spune că s-a gândit mult cum să-şi suprindă femeia iubită.





"Am auzit că mulţi aleg să zboare cu balonul cu aer card, dar m-am gândit că să lupţi e altceva. Am trecut prin multe, au fost şi certuri, şi dragoste, şi momente mai triste. Anume aşa am vrut să arăt că am reuşit să rămânem împreună", a declarat Dumitru Lişiuc, logodnic.