O celebră melodie de Crăciun a doborât trei recorduri mondiale Guinness

Interpreta americană Mariah Carey a doborât trei recorduri Guinness cu renumita melodie "All I Want for Christmas Is You". Cântecul va fi inclus în cartea recordurilor pentru că a devenit cel mai bine clasat în perioada sărbătorilor de iarnă în topul Billboard, cel mai accesat pe Spotify în 24 de ore şi s-a aflat cele mai multe săptămâni la rând în top 10 piese din Marea Britanie.



Interpreta a primit distincţia în timpul unui concert suţinut în Los Angeles. Toate cele trei recorduri vor fi incluse în ediţia Guinness World Records 2020.

Mariah Carey a declarat în repetate rânduri că şi-a dorit ca piesa să aibă un impact răsunător, dar nu s-a aşteptat niciodată la un succes atât de mare.



"Am încercat să fac o piesă clasică. Mi-am dorit să fie veşnică", a spus Mariah Carey, interpretă.



Şi chiar a devenit veşnică. Piesa a fost lansată în 1994, dar în fiecare an, în perioada sărbătorilor de iarnă, răsună în toate colţurile lumii. Mariah Carey are 49 de ani şi a devenit cunoscută pe plan mondial la scurt timp după ce şi-a lansat albumul de debut, în 1990. De-a lungul anilor, artista americană a câştigat numeroase trofee, inclusiv cinci premii Grammy.

Până în prezent, ea a lansat 15 albumuri care au fost vândute în peste 200 de milioane de exemplare pe plan mondial.