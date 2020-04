O celebră cascadă care atrăgea zeci de mii de turiști anual a dispărut (FOTO)

Cea mai mare cascadă din Ecuador ar fi dispărut după ce o surpare în pământ i-ar fi "înghiţit" o parte din sursa de apă, transmite CNN, citat de Mediafax.

Cascada "San Rafael", aflată pe râul Coca, era un obiectiv turistic important pentru ţară, şi potrivit NASA, atrăgea zeci de mii de turişti în fiecare an. Apa cădea de la o înălţime de peste 45 de metri într-un "crater". Acum, cascada emblematică a dispărut, înlocuită fiind de trei pârâuri, anunţă NASA. Vizitele turiştilor au fost suspendate, iar obiectivul nu mai apare nici pe website-ul oficial de turism al ţării.

Experţi de la Ministerul de Mediu (MOE) din Ecuador susţin că un incident ar fi avut loc la începutul lunii februarie, în amonte, şi cumva a deviat cursul râului de sub pământ. La scurt timp după aceea, specialişti de la MOE spun că au inspectat cascada şi au determinat că a avut loc o "posibilă compromitere a direcţiei râului, înainte de dispariţia cascadei". Totuşi, experţii nu au putut determina cauza exactă deocamdată.

Există unele discrepanţe privind cât de natural a fost fenomenul sau dacă a fost provocat de construirea unei hidrocentrale în apropiere de râu.

Thanks to a sinkhole, Ecuador's tallest waterfall at San Rafael has just disappeared...... pic.twitter.com/EMG0ptOSGn