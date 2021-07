O casetă Nintendo cu jocul video Zelda, vândută la licităţie cu suma record de 870.000 de dolari

O casetă dedicată primei console de jocuri video fabricată de Nintendo (Nes) a clasicului joc video "The Legend of Zelda" a fost vândută vineri cu suma record de 870.000 de dolari, a anunţat casa americană de licitaţii Heritage Auctions într-un comunicat, relatează Agerpres."Este piesa 'de rezistenţă' a acestei vânzări care se desfăşoară în parte online până duminică şi care cuprinde 443 de loturi", a declarat Eric Bradley, un purtător de cuvânt al casei de licitaţii cu sediu la Dallas.Versiunea din 1987 a jocului video "The Legend of Zelda" era sigilată în ambalajul său original.Potrivit Heritage Auctions, este vorba de "un record mondial pentru un joc video".În luna aprilie, tot la Heritage Auctions, o versiune a celebrului joc "Super Mario Bros." din 1986 concepută pentru consola NES, Nintendo Entertainment System, s-a vândut la licitaţie cu suma de 660.000 de dolari, devenind atunci cel mai scump joc video din lume.Casa de licitaţii Heritage Auctions nu a comunicat identitatea cumpărătorului care a achiziţionat preţiosul exemplar al clasicului joc video "The Legend of Zelda".Îmbinare de aventură, acţiune şi explorare în universul de magie, Zelda este unul din titlurile cele mai marcante din istoria jocurilor video şi un motiv de mândrie pentru Nintendo, care l-a creat pentru consolele sale Switch.De mai mulţi ani, jocurile video retro au un succes tot mai mare printre jucătorii nostalgici.