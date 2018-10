O CASĂ PROTEJATĂ, O VIAŢĂ SALVATĂ! Pompierii au instalat detectoare de fum în 20 de gospodării din satul Dubăsarii Vechi (FOTO)

O casă protejată, o viaţă salvată. 20 de gospodării din satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, se vor încălzi, pe timp de iarnă, în siguranţă. Pompierii au instalat, astăzi, detectoarele de fum şi atât vârstnicii, cât şi copiii vor putea cu uşurinţă să observe scurgerea de fum în încăpere. Instalarea dispozitivelor are loc în cadrul unei campanii naţionale, pornită la începutul acestui an.

"Pentru securitatea dumneavostră, vă vom instala un detector de fum gratis, în apropiere de soba de încălzit."



Pompierii au ajuns în casele a 20 de familii din satul Dubăsarii Vechi. Au intrat şi în locuinţa familiei Grecu, acolo unde cresc trei copiii doar cu mama care este bolnavă şi stă ţintuită la pat.



"Băieţii fac focul, ei despică lemne, le aduc în casă şi fac focul. Altă ieşire nu avem. Cu câteva zile în urmă, am făcut focul la băieţi şi a ieşit fum toată casa, am dat cu apă şi am stins tot. Dacă o să auzim sirena asta care a fost, ştim că trebuie să ieşim afară", a spus Vera Grecu, locuitoare a satului Dubăsarii Vechi.



Un detector de fum a fost instalat şi în locuinţa Anei Leahu. Femeia suferă de dezabilitate locomotorie. Fiul ei este cel care o ajută în treburile casnice.



"- Arătaţi-mi vă rog unde-i odaia, unde-i soba. -Iată, poftim! - Dacă vă duceţi de acasă, nu lăsaţi focul fără supraveghere."



"Când nu am timp eu, face dumnealui focul. Ştiu că atunci când iese fum, să deschid uşile şi să ieşim din casă ca să nu ne asfixiem. Clar lucru că o să mă salveze", a zis Ana Leahu, locuitoare a satului Dubăsarii Vechi.



"Detectorul de fum funcționează pe bază de baterii. Acesta poate fi instalat atât în bucătărie, cât și în dormitor. În cazul în care soba emană fum, dispozitivul scoate un sunet puternic, iar în acest moment oamenii trebuie sa părăsească încăperea."



Un detector de fum costă în jur de 150 de lei. Dispozitivele sunt cumpărate de autorităţile locale şi pot fi instalate în mai multe camere, în funcţie de capacitatea de încălzire a sobei.



"Noi planificăm ca, în acest an, în jur de 800 de familii să fie instalate aceste detectoare. Am intrat în perioada de încălzire, în perioada rece a anului şi noi avem nevoie de ele acum, când oamenii fac focul."



Potrivit pompierilor, detectoare de fum vor fi instalate și în familiile vulnerabile din localităţile din nordul, centrul şi sudul ţării, care vor fi selectate de către autoritățile locale.



"Mai multe familii din întreaga ţară vor beneficia de detectoare de fum, care vor preveni producerea incendiilor, dar şi a intoxicaţiilor cu gaze toxice. Anterior, detectoare de fum au fost instalate în raioanele Edineţ, Bălţi, dar şi alte raioane din ţară", a declarat Liliana Pușcașu, ofiţer de presă IGSU.



Campania "O casă protejată, o viaţă salvată" a început în luna martie, la inițiativa liderului PDM, Vlad Plahotniuc. Asta după ce mai mulţi moldoveni s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de sobele defecte. În cadrul campaniei, 2500 de familii din ţară au beneficiat de detectoare de fum din partea statului. De la începutul anului, 18 oameni au murit intoxicaţi cu fum.