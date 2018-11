O CASĂ PROTEJATĂ, O VIAŢĂ SALVATĂ! În 100 de locuinţe din Orhei vor fi instalate detectoare de fum

”Are un buton de testare, îl apăsăm. Acesta este sunetul pe care o să-l auziți în caz de inundare cu fum.””Noi am avut în camere cealaltă odată că acolo soba e lângă pat, o s-o vedeți. Și noi când am întins picioarele noaptea s-a lipit plapuma de plită și s-a aprins. Acum cu ele vom fi mai în siguranță”, a spus Tamara Țurcanu, locuitoare a municipiului Orhei.”Sunt foarte bucuros, pentru că văd la televizor câte incendii și câți oameni ard de vii. Este o campanie foarte bună.””Sunt foarte bucurosă că au venit și la mine să pună alarmă pentru incendiu.””Un lucru foarte important este să nu fie materiale combustibile în apropierea sobei de încălzit, În fața focarului de incendiu unde se pun materialele combustibile trebuie să fie o placă metalică”, a declarat Ion Bantaș, specialist superior IGSU.”De la lansarea campaniei naționale practic 3 mii de oameni au beneficiat de detectoare de fum, ceea ce le protejează viața în special când vorbim de intoxicațiile cu monoxid și dioxid de carbon. Vorbim de familii care au nevoie de ajutor, de oameni care stau la pat, de oameni în etate, dar și familii cu mulți copii”, a menționat Liliana Pușcașu, ofițer de presă IGSU.Anterior, liderul democraţilor, Vlad Plahotniuc , a cerut ca familiile cu venituri modeste să beneficieze de detectoare de fum gratuite. Dispozitivele care urmează să fie instalate în locuinţele oamenilor sunt procurate cu sprijinul autorităţilor locale. Preţul unui detector de fum variază între 120 şi 130 de lei.