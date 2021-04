O carte de puzzle oferă șansa de a câștiga un cufăr de aur de 750.000 de euro căutătorilor de comori

Vânătoarea de comori intitulată Entente Cordiale (Antanta Cordială) a început joi, 8 aprilie. Artistul Michel Becker a lansat un concurs prin care îi provoacă pe participanți să rezolve indicii din noua sa carte de vânătoare de comori, The Golden Treasure of the Entente Cordiale, relatează The Guardian, citat de libertatea.ro.

Premiul este la fel de unic ca vânătoarea în sine. Este un cufăr de aur oferit Franței de Anglia înainte de semnarea acordului diplomatic din 1904 și cumpărat de artistul Michel Becker în 2017, organizatorul vânătorii de comori. Cufărul a fost realizat de Goldsmiths and Silversmiths Company din Londra și conținea un manuscris care celebra prietenia celor două țări. Este evaluat la 750.000 de euro.

Antanta Cordială reprezintă o serie de acorduri diplomatice semnate, la 8 aprilie 1904, între Regatul Unit și Republica Franceză, care au amânat Primul Război Mondial cu 10 ani. Cartea are două versiuni, în limba franceză și în engleză, fiecare conținând indicii diferite care duc la două locații de comori separate.

Cărțile cuprind nouă puzzle-uri cu ilustrații realizate Becker și text secret ascuns în povestea scrisă de Pauline Deysson. Dacă cititorii reușesc să descopere codul ascuns din ilustrație pentru a găsi textul lipsă, vor putea găsi locația a două chei de cristal geode – una îngropată în Marea Britanie și una în Franța. Cheia deschide dulapul unde este păstrată comoara de aur.

Vincenzo Bianca, care a creat puzzle-urile cărților, a declarat pentru The Guardian: „A fost ideea lui Michel Becker. El a găsit cufărul de aur, l-a cumpărat și a aflat tot ce puteți ști despre Entente Cordiale. S-a îndrăgostit de această poveste dintre Franța și Anglia, care a existat datorită voinței celor doi bărbați (regele Edward al VII-lea și Loubet). A vrut să aducă această poveste în lume cu această vânătoare de comori. ”

„Michel este un artist. Face lucruri pe care unii nu le vor înțelege, dar care îl amuză. Nu speră să câștige bani din această operațiune, dar cel puțin speră să recuepereze banii. Dacă oamenii sunt pasionați de aventură, el va fi realizat ceea ce și-a dorit”, a completat Vincenzo Bianca.

Vânătoarea de comori Entente Cordiale ar putea să dureze între „patru și cinci ani”, potrivit organizatorilor, citați de Le Parisien.