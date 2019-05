O capsulă Crew Dragon, distrusă într-un test la sol, potrivit SpaceX

Reprezentanţii companiei SpaceX au confirmat joi că o capsulă Crew Dragon a fost distrusă luna trecută în timpul testării la sol a unui motor, afectând cel mai probabil planurile firmei americane de a trimite în spaţiu echipaje de astronauţi în acest an, scrie agerpres.ro.

Pe 20 aprilie, o anomalie s-a produs în timpul testării unor motoare ale capsulei Crew Dragon într-o zonă de aterizare din perimetrul bazei spaţiale de la Cape Canaveral, însă reprezentanţii acestei companii private americane nu au precizat atunci dacă acea capsulă, lansată cu succes în spaţiu în cadrul unei misiuni de tip cargo în luna martie, a fost distrusă sau a rămas intactă. Confirmarea distrugerii capsulei a fost făcută abia joi, pe 2 mai.



Înainte de pornirea motoarelor, "s-a produs o anomalie, iar vehiculul a fost distrus", a precizat Hans Koenigsmann, vicepreşedintele diviziei de Dezvoltare şi Fiabilitate a Zborurilor din cadrul companiei SpaceX, într-o conferinţă de presă organizată pentru a anunţa o misiune cargo planificată pentru vineri.



Hans Koenigsmann a spus că datele iniţiale au indicat că anomalia s-a produs în timpul activării propulsorului SuperDraco, însă nu consideră că motoarele în sine au cauzat accidentul. Potrivit spuselor sale, este încă prea devreme pentru a identifica adevărata cauză a incidentului.



Acest accident ar putea întârzia planurile companiei SpaceX şi ale NASA de a lansa până la sfârşitul acestui an o misiune cu echipaj uman spre Staţia Spaţială Internaţională (ISS).



Înainte de acea anomalie, SpaceX planificase un test de verificare a procedurii de "anulare a lansării", în vara acestui an, la care urma să participe capsula Crew Dragon distrusă în accidentul de pe 20 aprilie. După incident, SpaceX va trebui să folosească o capsulă nouă, iar Hans Koenigsmann a spus că SpaceX construieşte deja mai multe capsule Dragon de acest tip.



"Cu siguranţă nu este o veste bună, însă sper că vom putea să recuperăm timpul pierdut", a adăugat el.



Capsula CrewDragon este echipată cu opt propulsoare (denumite SuperDraco), utilizabile şi ca sistem de salvare în caz de urgenţă: de exemplu, dacă racheta purtătoare are o problemă, capsula se desprinde de ea cu mare viteză graţie propulsoarelor sale, pentru a-i readuce pe astronauţi pe Terra în condiţii de siguranţă. Motoarele capsulei au fost realizate cu ajutorul unei imprimante 3D.



Accidentul afectează, de asemenea, calendarul viitor al misiunilor cargo, întrucât prima treaptă a rachetei Falcon 9, reutilizabilă, care va duce capsula Dragon pe ISS, era programată iniţial să revină pe Terra în zona de lansare, unde a avut loc incidentul. Acum, ea va trebui să revină pe Pământ în altă zonă şi să se plaseze pe o barjă, în largul coastelor Floridei.



NASA a încheiat contracte cu companiile private SpaceX şi Boeing pentru a dezvolta vehicule capabile să transporte echipaje de astronauţi americani la bordul ISS.



Şi planurile de lansare concepute de Boeing pentru viitoarea sa capsulă spaţială au întâmpinat numeroase amânări. Primul zbor de testare, fără echipaj uman, al vehiculului spaţial creat de Boeing, denumit Starliner, a fost amânat din aprilie până în luna august, la o dată ce nu a fost deocamdată confirmată.