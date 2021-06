O bunicuţă de 95 de ani din Capitală s-a vaccinat împotriva COVID şi îi îndeamnă pe toți să se imunizeze

Fără emoţii şi cu multă încredere, a mers şi s-a vaccinat. Este vorba despre Vera Şcolnicova din Capitală, care la cei 95 de ani ai săi a decis că trebuie să se imunizeze pentru a se proteja atât pe ea, cât şi pe cei dragi. Bătrâna spune că pandemia de COVID-19 este o încercare grea pentru întreaga planetă şi că aşteaptă cu nerăbdare ziua când lucrurile vor reveni la normal.



Femeia, care are doi copii, trei nepoţi şi patru strănepoţi a decis să se vaccineze pentru a fi un exemplu pentru familia ei. Prima doză de vaccin a primit-o în 20 mai, iar acum și-a făcut-o și pe cea de-a doua.



"Foarte uşor a fost după primul vaccin, fără temperatură. Nu am simţit, chiar mă gândeam dacă mi-au făcut sau nu injecţia, aşa stare am avut", a spus femeia.

Femeia mai spune că s-a vaccinat şi pentru a putea sta în siguranţă alături de cei dragi, pentru că datorită familiei a ajuns la aproape un secol de viaţă: "Sunt fericită când strănepoții mei mă vizitează. Din acest motiv m-am vaccinat, ca să mă pot întâlni cu cei dragi, pentru că această fericire pe care ei mi-o transmit îmi prelungeşte viaţa".



Vera Şcolnicova spune că are încredere în medici şi consideră că fiecare dintre noi trebuie să se imunizeze dacă vrem să revenim la o viaţă normală: "Nu vă temeţi, vaccinaţi-vă! Şi oamenii în vârstă ca mine, şi tineretul, şi oamenii de vârstă medie. Injecţiile sunt uşoare şi asta ne va da bucuria vieţii, bucuria de a ne întâlni".



La cei aproape 96 de ani, femeia îşi doreşte să se bucure în continuare de viaţă: "Vreau să trăiesc, să mă bucur de viaţă. Şi, dacă o să mai am puteri, o să îi ajut în continuare pe colegi și pe prieteni, dacă vor avea nevoie de ceva".



Medicii spun că persoanele în etate nu ezită să se vaccineze.



"Avem aici mai multe persoane în etate, după 60 de ani, se vaccinează cu toate tipurile de vaccin, şi cu AstraZeneca şi cu Sinopharm, Sinovac", a declarat Victoria Roşca, medic de familie la Policlinia de Stat.



De asemenea, aceştia le recomandă să se imunizeze celor care încă nu au făcut-o, pentru că anume bătrânii fac parte din categoria celor cu un risc mai mare de infectare.



"Au alte maladii concomitent, care îngreunează decurgerea acestei boli de COVID. Acest virus face careva complicaţii şi, având alte boli concomitente, desigur el altfel se tratează, mai greu, durata de tratament este mai mare", a precizat medicul.