O BISERICĂ, DOUĂ MITROPOLII. Scandalul de la lăcaşul sfânt din satul Dereneu nu se potoleşte. În timpul slujbelor a patrulat poliţia

Embed:

Scandalul la biserica din satul Dereneu, raionul Călăraşi, disputată de două Mitropolii, nu se potoleşte. Niciunul dintre cei doi preoţi nu cedează, aşa că astăzi au oficiat slujbe simultane, una în lăcaşul de cult, alta într-o anexă.



Totul a pornit după ce părintele Marin Florin, care slujeşte în sat de 27 de ani, a trecut biserica în subordinea Mitropoliei Basarabiei. El spune că taxele impuse de Mitropolia Moldovei erau prea mari.



"Am trecut din cauza fărădelegilor și păcatelor care se întâmplă în biserica Chișinăului. Eram impuși în fiecare lună să dăm o cotă de bani. Preotul dacă vrea să ia o parohie, îi dă protopopului zece mii de euro și protopopul îi dă mitropolitului sau episcopului așa bani", a declarat Marin Florin, preot.



Duminica trecută, mai mulţi enoriaşi au spart ușa și au schimbat lacătul bisericii.

Preotul Marin Florin nu mai are acces în lăcaş, aşa că duminică dimineaţă el i-a aşteptat pe oameni să se roage într-o anexă.



"Sunt amenințat de multe ori cu moartea, că voi fi omorât și eu și primarul. Amenințările au început de când am trecut comunitatea creștină la Mitropolia Basarabiei. Au spart ușa bisericii, avem date și la poliție", a spus preotul Marin Florin.



Sătenii sunt împărţiţi în două tabere:



"Am să intru, dar cu părintele Florin. E bine educat, el ne-a stimat, el ne-a construit".



"Noi nu vrem cu dumnealui. Dacă e sfânta biserică a Moldovei, a Moldovei să fie. Dumnealui e creștin român, nu e moldovean de-al nostru".



"Promovarea ideilor morale creștine, nu a ideilor naționaliste. Avem de afacere cu o schismă".



În timpul slujbelor, în curtea bisericii a patrulat poliţia:



"- Nu provocaţi lumea!

- Nu provocăm, am venit în sat şi vreau să intru în biserică ca să mă rog.

- Trebuia să vii de dimineaţă

- De dimineaţă sunt aici".



Secretarul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni susţine că sătenii nu mai vor ca Marin Florin să le fie preot: "Cei care și-au instituit o comunitate religioasă la Mitropolia Basarabiei au tot dreptul în localitatea dată să se ducă și să-și contruiască o biserică. După acte biserica dată este a Mitropoliei Moldovei".



De cealaltă parte, primarul localității susţine că mulţi dintre contestatarii preotului Florin nu sunt din sat.



"Sunt foarte multe persoane străine aduse chiar și din satul vecin. Lumea ne spune că se plătesc cetățenii și ne spune că sunt aduși organizat cu transport la biserică", a precizat Elena oaserele, primarul satului Dereneu.



Preotul care a aderat la Mitropolia Basarabiei mai are dreptul să locuiască în casa din curtea bisericii până când se va încălzi mai bine. El va putea intra pe teritoriul lăcaşului doar pe poarta mică. Pe lângă toate necazurile, părintele este acuzat şi că a furat icoane și cărți vechi.



Autorităţile locale au sesizat poliţia în acest caz.