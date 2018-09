O bibliotecă modernă a fost amenajată pentru câteva ore în Grădina Publică Ștefan cel Mare şi Sfânt

foto: publika.md

O bibliotecă modernă a fost amenajată pentru câteva ore în Grădina Publică "Ștefan cel Mare şi Sfânt" din Capitală. Pe lângă faptul că au putut lectura, vizitatorii au participat la activităţi educaţionale, master class-uri de robotică, fabricare digitală și ateliere de creație. Cei mai impresionaţi au fost copiii.



"Am făcut o frunză cu un fel de aparat 3D. Se topeşte şi iese ca un fel de clei. Este foarte interesant că au făcut aşa ceva şi la biblioteci", a spus o femeie.



"Eu deja de un an fac robotică. Am venit aici ca să aflu ceva nou despre robotică şi lego", a spus un tânăr.



Şi pasionaţii de desen şi pictură pot să-şi dezvolte talentul la bibliotecă.



"În cadrul acestui serviciu copiii învaţă ca din mai multe desene să producă în final un filmuleţ în desen animat. "



În cadrul evenimentului au fost organizate şi diverse concursuri intelectuale pentru copii.



- Care este cea mai mare ţară din Europa?

- Rusia.



Şi adulţii s-au arătat interesaţi de o asemenea bibliotecă.



"Este foarte bine, o informaţie foarte utilă pentru că întradevăr nu ştiam că în biblioteci este aşa posibilitate", a spus o femeie.



"Copii acum învaţă într-un alt limbaj decât suntem noi obişnuiţi, cărţi, caiete, creioane şi cred că e normal, totuşi lumea avansează şi acum sunt provocări noi", a spus un bărbat.



"Cartea întradevăr astăzi trebuie să concureze cu diferite tipuri de sport, cu diferite pasiuni ale copiilor, cum am văzut este robotica, creioanele 3D", a spus o femeie.



Evenimentul a fost organizat cu susţinerea Ministerului Educaţiei.



"Acest eveniment a fost organizat pentru a demonstra încă o dată multitudinea de servicii care au fost dezvoltate de către bibliotecile publice. Fie că sunt servicii de robotică, fie că sunt servicii de acces la informaţii", a spus Andrei Chistol, secretar de stat, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



În prezent, peste o mie de biblioteci din ţară sunt modernizate şi dotate cu tehnologii noi.