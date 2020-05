O bătrână din Leova a rămas fără acoperiș deasupra capului, după ce niște indivizi i-au incendiat casa. Poliția caută răufăcătorii

O bătrână de 72 de ani a rămas fără acoperiş deasupra capului, după ce două persoane necunoscute i-au dat foc casei. Incidentul s-a produs în satul Filipeni, raionul Leova, în data de 29 aprilie, iar imaginile video au apărut astăzi pe reţelele de socializare. Poliţia spune că a pornit un dosar penal pe acest caz, dar deocamdată nu are niciun suspect.



Din imaginile video postate pe Facebook se vede cum doi indivizi se apropie de geamul casei. Unul din ei îl sparge cu toporul, iar celălalt toarnă inflamabil din două butelii şi incendiază locuinţa.

Stăpâna casei, Daria Lupu spune că a reuşit să iasă afară şi să alerteze vecinii:



" Nu pot să vă zic ce au pus în combustibilul cela că în câteva secunde a sărit deodată geamurile și ușile și deodată s-a aprins toată casa, toată, toată și toate odăile deodată. Nu am pământuri, nu am afaceri atâta cât am făcut casa asta la care am muncit o viață întreagă pentru dânsa, o casă simplă, simplă de tot.



Bătrâna, în vârstă de 72 de ani, a rămas pe drumuri, fără acoperiş deasupra capului. Temporar, ea locuieşte la sora sa, în oraşul Leova. Femeia traia singură, fiica sa este plecată peste hotare, iar soţul a decedat.



"-Dna Daria, dar ce v-a ars în casă?

-Tot, tot, tot, au rămas doar pereții, fără uși, fără ferestre fără nimic, doar pereții, o ruină Mi-a rămas doar un colț aici unde dormeam eu, un colț, o odaie care am din schimburi cu ce mă îmbrăca"



Bătrâna spune că nu este pentru prima dată când persoane necunoscute îi incendiază casa. Şi în 2015, locuinţa i-a fost fost cuprinsă de flăcări, iar făptaşii nu au fost găsiţi, povesteşte bătrâna. A doua oară, indivizii au pătruns în casă în luna martie curent, însă au fost speriaţi de lumin aaprinsă de vecini.



"Un simplu lucru nu înțeleg chiar dintr-atâta lume, având poliție și de atâtea ori chiar atâtea sunt de apărate persoanele acestea. În cinci ani de zile nu am aflat nimic, în cinci ani de zile am primit scrisoare de la poliție că dosarul se clasează din cauza că nu sunt găsiți făptaşii"



Ofiţerul de presă al Inspectoratului de Poliţie Leova ne-a declarat la telefon că pe acest caz a fost pornit un dosar penal, iar poliţia este în căutarea suspecţilor.



CRISTINA CIOBANU, ofiţer de presă IP Leova: "În urma incediului au fost deteriorate patru odăi şi holul casei, inclusiv bunurile care se aflau în interior. Paguba materială şi circumstanţele vor fi stabilite ulterior"



Femeia a activat timp de 36 de ani în funcţia de secretară a Consiliul Sătesc din localitate.