O asociaţie de la noi a început să colecteze donaţii sub formă de telefoane şi laptopuri pentru elevii orfani

Odată cu pandemia multe activităţi s-au mutat în online, inclusiv studiile. Dacă pentru mulţi elevi această schimbare nu a fost o provocare, atunci cei orfani, care doar visează la gadgeturi, riscă să-şi spulbere visul de a căpăta o meserie. Pentru că deja sunt tineri orfani, care au renunţat la studii din lipsa unui gadget, o asociaţie de la noi a început în regim de urgenţă de a colecta donaţii sub formă de telefoane şi laptopuri pentru elevii fără susţinere.

Marius Creţu în vârstă de 17 ani îşi face studiile în anul doi la colegiul de comerţ de la ASEM. Pentru că a rămas fără părinţi, tânărul spune că îşi doreşte cu orice preţ să obţină o meserie din care să se întreţină, însă pandemia îi pune beţe în roate. Se vede nevoit să înveţe online, însă telefonul său nu-i permite acest lux.



"Telefonul meu acum e un Samsung j1 mini şi în opinia mea chiar dacă nu am un gadget nu voi renunţa deplin la ore, dar faptul că nu pot conecta mă lasă cu lecţiile în urmă şi nu pot aduna cunoştinţele necesare şi o să-mi scadă notele."



Asociaţia pentru Abilitarea Copiilor "Ave Copii" spune că din beneficiarii săi sunt deja copii care au renunţat la studii din cauză că nu au un telefon sau un laptop care să le permită accesul la studiile online. Acum spun că destinul a 18 dintre beneficiarii lor atârnă de un gadget.



"Există riscul ca copiii să abandoneze şcoala pentru că nu au telefon am decis ă facem o colectă.", a declarat Mariana Ianachevici, director "AVE COPIII".



Pentru ei asociaţia a început a colecta în regim de urgenţă telefoane şi laptopuri la mâna a doua de la oamenii care nu mai au nevoie de ele şi vor să facă o faptă bună.



"Nici nu vorbesc de un computer performant, ci de un laptop, care să le ofere un acces la lecţiile online."



În primăvara acestui an, centrul "Ave Copiii" a reuşit să colecteze gadgeturi pentru 9 beneficiari ai centrului, care la fel erau gata să renunţe la şcoală din lipsa unui dispozitiv. Ministerul Educaţiei spune că peste opt la sută dintre elevi şi 10% dintre profesori nu dispun de tehnică de calcul. Pentru a rezolva problema, ministerul a lansat astăzi campania "Donează un computer pentru Educaţie". Tehnica de calcul poate fi donată de orice persoană. Pe site-ul ministerului este o hartă interactivă pe care puteţi să identificaţi necesităţile dintr-un anumit raion şi numărul de contact al direcţiei de învăţământ.