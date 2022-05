O antreprenoare din Cantemir a primit subvenţii pentru grija față de șomerii de la sate. Afacerea a oferit mai multe locuri de muncă

"Sacrificăm porcii pe loc şi mergem în piaţa din oraş. Este o mare plăcere atunci când persoana vine a doua, a treia oară.", a spus Aliona Secrieru, femeie de afaceri.Locuitorii oraşului Cantemir au posibilitatea să cumpere carne de porc direct de la producător."Eu, de exemplu, cumpăr carne direct de la producător. Cei care cresc porcii ştiu cât de important e să pui accent pe calitate.""Carnea e gustoasă, proprietarii sunt demni de laudă. Deservirea este la cel mai înalt nivel. E foarte binevenit că au deschis acest magazin. Ne bucurăm că aceşti tineri harnici au decis să rămână acasă pentru a munci. "Aliona Secrieru a beneficiat de subvenţii acordate antreprenorilor din mediul rural pentru dezvoltarea afacerilor cu scopul creării locurilor de muncă. Proprietarii fermei a primit 78 de mii de lei, în cadrul unui proiect al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,"Am avut hrănitoare mai vechi pe care le-am înlocuit cu altele noi pe care le-am cumpărat cu banii de care am beneficiat în cadrul proiectului. Ele au beneficiul lor, pentru că hrana nu este risipită, respectiv nu înregistrăm pierderi şi porcii mănâncă sănătos. ", a menționat Aliona Secrieru.De câştigat a avut şi Ion Danalache, un tânăr care nu a mai avut un loc de muncă oficial. Bărbatul recunoaşte că munca la o fermă de porci nu este uşoară."La început, mi-a fost mai greu, dar am învăţat şi m-am adaptat. Vă spun serios, iniţial, îmi era dificil la început, dar după jumătate de an m-am deprins foarte uşor. Înainte de asta lucram prin sat, făceam lucrări de reparaţie, făceam sobe. ", a aspus Ion danalachem angajat la fermă.Potrivit datelor din aprilie, antreprenorii din țară oferă peste 1600 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt la Chişinău, Anenii Noi, Cimişlia şi Nisporeni.