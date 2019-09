O angajată a FISC-ului s-a dat în SPECTACOL în faţa poliţiştilor, după ce conducea o maşină dată în căutare

O angajată a Inspectoratului Fiscal de Stat din Chişinău s-a dat în spectacol în faţa poliţiştilor. Maşina pe care o conducea a fost confiscată, fiind dată în căutare, pentru că femeia a acumulat datorii faţă de compania de leasing.



''Deschideţi puţin. Nici permisul de conducere, nici să se semneze nu vrea, nici să elibereze automobilul că-i dat în căutare nu vrea."



Incidentul a avut loc aseară, în sectorul Râşcani al Capitalei, la sensul giratoriu de lângă Circ.



"La sensul giratoriu am stopat-o, am cerut actele i-am explicat motivul stopării, că automobilul este dat în căutare de executorul judecătoresc pentru careva datorii. Dumneaei a evitat să facă careva declaraţii. I-am explicat că mai are încă două încălcări la camerile de supraveghere, ea a spus că numai eu conduc acest automobil şi nu mă interesează ce scrieţi dvs'', a spus Vitalie Uzun, inspector de patrulare, INP.



Oamenii legii au încercat mai bine de cinci ore să o convingă pe femeie să coboare din maşină, pentru a o putea evacua la parcarea specială.



''Doamna Mariana, dvs trebuie să părăsiţi automobilul, în caz contrar, colaboratorii de poliţie o să vă scoată în mod forţat."



Executorul judecătoresc spune că a emis ordinul de confiscare a automobilului în data de 12 septembrie. Potrivit lui, şoferiţa a acumulat datorii la achitarea ratelor pentru maşină.



''Respectiv, poliţia a reţinut mijlocul de transport în baza încheierii care am emis-o, în cadrul procedurii de executare ce ţine de încasarea unei datorii de la debitor. Conform procedurii de executare nu şi-a executat obligaţiunile care le are. Este vorba despre o datorie'', a zis Ruslan Ciobanu, executor judecătoresc.



Potrivit poliţiei, într-un final, la faţa locului a venit şi soţul femeii, care a urcat la volan şi a dus benevol maşina la locul de parcare indicat de oamenii legii. Pentru că nu s-a conformat cerinţelor poliţiei, femeia riscă un dosar penal. Contactaţi telefonic, responsabilii de la Serviciul Fiscal de Stat au spus că instituţia nu comentează acţiunile din viaţa privată a angajaţilor săi.