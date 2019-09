O anexă ilegală, mărul discordiei pentru locuitorii din sectorul Râșcani al Capitalei

Nu au reuşit să se mute în noua lor locuinţă, că deja s-au pomenit cu o anexă ilegală în curte. Locuitorii unui bloc proaspăt construit, de pe strada Podgorenilor, din Capitală se plâng că vecinul lor şi-a lărgit locuinţa din contul curţii comune, ba mai mult şi-a instalat şi câteva porţi. Acum, casa arată ca un dezastru arhitectural, însă bărbatul care a construit anexa spune că nu provoacă incomodităţi vecinilor şi dă vina pe constructorii blocului de locuit, care nu au inclus anexa în proiect.

Dumitru Ermurachi trăieşte la primul etaj a blocului nou de locuit de pe strada Podgorenilor. Spre uimirea sa, apartamentul pe care l-a cumpărat, nu are acces la intrarea comună în bloc. Uşa casei sale fiind amplasată în partea laterală a bloculului. Fără vreun acoperiş deasupra uşii, după fiecare ploaie, bărbatul de trezea cu apa în casă, iar după ninsoare, rămânea blocat în casă. Acesta a decis să-şi construiască o anexă, care i-ar proteja locuinţa.



"Când curentul e mare, uşa nu o poţi ţinea în mână. Când cade zăpada, ştiţi ce a fost iarna trecută, aici e plin de zăpadă.Oricare în locul meu ar face aceiaşi ca să se protejeze", a spus Dumitru Ermurachi, locatar.



Bărbatul încă nu şi-a dus la bun sfârşit construcţia, în ferestre stă peliculă în loc de geamuri, pe jos sunt saci cu ciment şi instrumente de construcţie. Astfel, blocul recent dat în exploatare arată ca un şantier de construcţie. Bărbatul însă nu s-a oprit aici, acesta a instalat şi câteva porţi din fier, pe care atârnă mai mereu lăcăți. Bărbatul spune că se păzeşte de intruşi, dar şi de vecini, care nu ar prea binevoitori cu el.



"Aici sunt toate bucătăriile, aici găsesc şi borcane italiene de sticlă sparte, aici am găsit şi lingură, aici am găsit şi o sticlă de lapte. Asta e ieşirea mea! Eu nu pot să ies şi să-mi dacă o lingură în cap", a zis Dumitru Ermurachi, locatar.



Nemulţumiţi că vecinul a acaparat o parte din curte, locuitorii l-au rugat să-şi demoleze anexa, iar mai apoi s-au plâns şi la administraţia locală.



"A îngrădit tot perimetrul şi copii nu au cum să treacă la terenul de joacă din această cauză. Respectiv este o incomoditate, la mine la fel copilul creşte, în curând va vrea să se joace în curte şi va trebui să treacă în anexa respectivă. "



"- Nu au fost certuri în bloc?

- Au fost. Au fost şi adunări, ne-am adunat,să nu permitem într-un fel să facă."



Unii spun că l-au surprins pe vecin cum ar efectua lucrări la ţevele de gaz. De atunci, acestora le este frică pentru viaţa lor.



"Ne deranjează că ne pune viaţa în pericol. L-am întrebat de ce sudează lângă ţeava de gaz, a spus că nu e adevărat, dar el lucrează aşa pe ascuns."



Deşi locatarii blocului s-au plâns Preturii sectorului Rîşcani, că vecinul îşi construieşte o anexă în curte, deocamdată responsabilii nu au întreprins nimic. Întrebați dacă construcţia este într-adevăr ilegală, specialiştii ne-au spus că încă nu au inspectat zona.



"Am fost sesizat de către locuitorii blocului. Pe cazul dat va fi stabilită legalitatea construcţiei, în urma verificării se vor stabili următoarele măsuri care vor fi luate cu construcţia dată", a declarat Veaceslav Rotari, specialist superior a Serviciului Arhitectură şi Construcție.



Responsabilii de la Pretura sectorului Rîşcani ne-au declarat că urmează să inspecteze chiar astăzi construcţia şi să decidă soarta construcţiei.