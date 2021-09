O agenţie de turism din Capitală, ACUZATĂ de escrocherie. Zeci de moldoveni au rămas fără bani şi fără vacanţă

Adrian a stat două săptămâni cu valizele la uşă în aşteptarea zilei când va putea merge în vacanţă:

"- Am dat banii, ne-a dat contractul şi a spus că pe data de 14 noi plecăm la odihnă în Turcia. Pe 13 ziua am fost anunţaţi că grupa noastră care trebuia să zboare se amână, că hotelul, nu ştiu din ce cauză, n-au locuri. - Noi am fost de acord pe data de 19 să mai zburăm o dată. Pe 18 seara, iar ne-a sunat doamna şi ne-a spus că nu mai plecăm grupa noastră deloc, dar motivele, cel mai interesant că nu au fost deloc".



Păgubaşii au verificat apoi contractele primite de la agenţia de turism şi au descoperit cu stupoare că nu fuseseră cumpărate bilete de avion pe numele lor şi nici camerele de hotel nu erau plătite.



"A doua zi, ne-am apropiat în oficiu unde era doamna şi la fiecare în parte a început să spună diferite motive, poveşti, motivând că nu poate să ne restituie nici banii, nici odihna", a spus o turistă.



Nicolae a plătit de anul trecut 42 mii lei pentru două familii un sejur pe litoralul turcesc: "- Ne-a anunţat că hotelul nu a dat acceptul şi aşa mai departe, se anulează. Am aşteptat vineri, identic aşa. - După care noi, clar lucru, am decis să contactăm o altă agenţie, am împrumutat bani din altă parte".



Am încercat să discutăm cu Victoria Vetrilă, fondatoarea agenţiei de turism, dar nu ne-a răspuns la telefon. Biroul unde turiştii au semnat contractele turistice este închis, iar uşa a fost sigilată de serviciul de pază al clădirii din cauza datoriilor. Turiştii au depus plângere la poliţie, care a deschis o cauză penală pentru escrocherie. Ofiţerul de presă al Direcţiei de Poliţie Chişinău, Svetlana Scripnic, a declarat pentru Publika TV că au fost înregistrate deja 30 de plângeri şi că numărul clienţilor înşelaţi numărul este în creştere. Potrivit poliţiei, prejudiciul depăşeşte jumătate de milion de lei.