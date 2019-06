O adolescentă spune că este mândră de jobul mamei ei. Femeia lucrează ca escortă

Marie Rose, 18 ani, nu are decât laude la adresa mamei ei, Charlotte Rose de 38 de ani care a început să lucreze ca escortă de când avea 17 ani și care, în anul 2013, a câștigat "British Erotic Award for Sex Worker of the Year", scrie libertatea.ro.

Tânăra știe de la 12 ani despre cariera pe care și-a ales-o mama ei, iar faptul că femeia lucrează ca escortă nu a deranjat-o niciodată. „Pur și simplu am fost mândră ea, m-a făcut să zâmbesc pentru că am știut că face bine altor oameni și am acceptat asta mereu”, a povestit Marie.

Inițial, Charlotte i-a spus fetei că aduce confort oamenilor și, în timp ce cu unii clienții întreține relații intime, taxându-i cu 100 de lire sterline pe oră, cu alții stă doar de vorbă. Charlotte a povestit că mulți dintre clienții ei au dizabilități.