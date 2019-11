O adevărată "cameră de gazat". Oraşul în care copiilor li se distribuie măşti, pentru că aerul a devenit toxic (FOTO/VIDEO)

Cinci milioane de măşti vor fi distribuite şcolilor din New Delhi, capital Indiei, după ce aerul a devenit atât de toxic, încât autorităţile au trebuit să declare urgenţă medicală publică, relateza BBC, citat de b1.ro.

În plus, Curte Supremă de Justiţie din India a interzis pentru o săptămână toate lucrările de construcţii, precum şi utilizarea artificiilor. De asemenea, şcolile au fost închise cel puţin până marţi şi s-a recomandat utilizarea măştilor cât mai des posibil.

Delhi has turned into a gas chamber due to smoke from crop burning in neighbouring states



It is very imp that we protect ourselves from this toxic air. Through pvt & govt schools, we have started distributing 50 lakh masks today



I urge all Delhiites to use them whenever needed pic.twitter.com/MYwRz9euaq — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 1, 2019

Aerul din New Delhi a devenit atât de toxic, încât ministrul oraşului, Arvind Kejriwal, a caracterizat oraşul drept o "cameră de gazat".

Unul dintre principalii factori pentru care aerul din oraş este atât de poluat este faptul că în fiecare noiembrie şi decembrie, peste două milioane de fermieri din regiunile înconjurătoare dau foc la o cantitate de aproximativ 23 de milioane de tone de recolte uscate. Flăcările intinzand-se adeseori pe o suprafaţă de 80.000 de kilometri pătraţi.

China reduced the Concentration of air pollutants in air by 32 % in just 4 years in 2018



America took dozen years to achieve the same in the 80s



India is still busy with Hindu Muslim debates

Nobody gives a damn about people's lives here#DelhiAirQuality #LashkarENoida pic.twitter.com/J4MYnkJCkG — BihariBabu (@mayanksledger) November 1, 2019

Un alt factor îl reprezintă fumul de la artificiile festivalului hindus, "Diwali" - de aici şi interdicţia de utilizare a artificiilor.

La acest factori se adaugă poluarea venită din sursele obişnuite: construcţii, activitate industrială şi maşinile. Cea mai mare parte a smogului ar proveni, însă, de la incendii.

Astfel, în aer ajung numeroase particule de dioxid de carbon, dioxid de azot şi dioxid de sulf.