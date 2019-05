O adevărată bijuterie a catolicilor din țara noastră se află în orașul Orhei

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" a avut o istorie zbuciumată, a fost abandonată şi lăsată în paragină, dar a rezistat şi a renăscut precum pasărea Phoenix. A avut de suferit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar ulterior a fost transformată în sală de sport, apoi în depozit şi într-un final a fost abandonată. A fost reconstruită recent de oameni cu suflet mare iar astăzi este o atracție turistică pentru cei care vizitează Orheiul.





Istoria bisericii începe în secolul 20. După mai multe demersuri ale catolicilor, autoritățile guberniale ale Basarabiei, le-au alocat în 1911 un teren, proprietate a bisericii ortodoxe "Sfântul Nicolae", care există şi azi.





Cezarina Doliwo-Dobrowolska a murit în anul 1924, la 83 de ani, și a fost înmormântată în cripta bisericii. Vaticanul i-a apreciat gestul filantropic de a ridica o biserică catolică.





După instaurarea puterii sovietice, catolicii din Orhei au rămas fără bijuteria lor. Lăcașul sfânt a fost dat în folosință comsomoliștilor care au transformat-o în sală de sport şi staţie de telefonie.



Biserica din Orhei a renăscut în 1998 grație părintelui german Klaus Kniffki. Acesta i-a îndemnat pe enoriași să reînvie comunitatea catolică și astfel, în 2001, după ce lăcașul sfânt le-a fost retrocedat catolicilor, a început reconstrucția care s-a încheiat în 2008.





Soţul Cezarinei Doliwo-Dobrowolska era ortodox. La rândul său, a ctitorit biserica "Sfântul Onufrie" din satul Brăviceni, din raionul Orhei. Copiii lor au emigrat în Elveția, dar nu au uitat de rădăcini și vin și azi la Orhei și în satele Brăviceni și Tîrzieni, unde părinţii lor au avut proprietăţi.



"Moartea ei nu a însemnat ruptura legăturii dintre familie și biserică, întrucât și fiul ei, Roman Doliwo-Dobrowolska, la fel a fost unul dintre binefăcătorii bisericii în perioada interbelică. El a contribuit, la un moment dat, pentru a înfrumuseța această biserică."



În parohia Orhei sunt în jur de o sută de credincioși. Acolo slujeşte preotul Vivian Furtado, originar din India.





"Am studiat în India, am făcut filosofia, am făcut teologia și după am fost sfințit preot în 2002 în India. După care am fost chemat, întrebat dacă vreau să merg în misiunea. Am ales România și Moldova", a declarat Vivian Furtado, preot.