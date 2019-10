O actriță cunoscută a fost implicată într-un accident de mașină

Cunoscută pentru rolul ei din serialul "The Mad about you", actrița a fost implicată într-un accident într-o intersecție din Los Angeles și a fost dusă de urgență la spital. Din fericire, ea a fost ușor rănită, astfel că medicii au externat-o câteva ore mai târziu.

Potrivit imaginilor TMZ, Hunt se afla singură într-un SUV negru care a intrat în coliziune cu o altă mașină de care s-a izbit și apoi s-a răsturnat.