O acrobată a unui circ din Ungaria a ajuns la spital după ce a căzut de la înălţime

foto: realitatea.net

O acrobată de 19 ani, angajată a unui circ din Budapesta, a ajuns la spitalul din Hunedoara cu mai multe fracturi cauzate de căderea de la înălţime în timpul unui spectacol, poliţiştii declanşând o anchetă "in rem" pentru vătămare corporală din culpă, informează Agerpres.



"Poliţia municipiului Hunedoara a întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după ce acrobata a căzut şi s-a rănit în timpul unui spectacol ce a avut loc în municipiul Hunedoara. Cercetările se desfăşoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara", a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, Bogdan Niţu.



Potrivit unor imagini surprinse de martorii oculari, tânăra evolua într-un număr de acrobaţie la o înălţime de câţiva metri. La un moment dat, chinga pe care se afla acrobata s-a desprins, iar victima s-a prăbuşit la pământ.



Transportată cu o ambulanţă la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Municipal din Hunedoara, acrobata a fost supusă unei intervenţii chirurgicale, medicii constatând că victima a suferit fracturi la ambele mâini şi la piciorul drept. Tânăra a rămas internată la secţia de Ortopedie a spitalului.



"În urma investigaţiilor care s-au efectuat, s-a decis internarea şi intervenţia chirugicală de urgenţă pe membrele superioare bilateral şi membrul inferior drept. În momentul de faţă pacienta este stabilă hemodinamic, focarele de fractură au fost stabilizate. Pacienta este cu o stare generală bună şi va rămâne sub observaţie pe secţie", a menţionat dr. Horia Talfeş, coordonatorul UPU Hunedoara.



Poliţia continuă cercetările în acest caz pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc incidentul de la spectaolul de circ.