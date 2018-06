Nuntă domnească cu dansuri şi ospăţ tradiţional la festivalul medieval de la Vatra. Oaspeţi din cinci ţări, prezenţi la eveniment

Festivalul medieval de la Complexul Vatra s-a transformat, în weekend, într-o nuntă domnească cu dansuri, cântece şi ospăţ tradiţional. Conform scenariului, musafirii au fost invitaţi la castelul unui împărat pentru că acesta dorea să-şi mărite fiica. Pentru a se convinge că fata va ajunge pe mâini bune, au fost organizate lupte medievale.



Cavalerii au luptat pentru inima fetei împăratului.



La parada Internaţională a nuntașilor au participat oaspeţi din cinci ţări.



"Suntem din Belarus. Am venit să arătăm ce înseamnă a trage cu arcul şi să participăm la Liga luptătorilor medievali", a spus un vizitator.



"Am venit cu prietenii să vizităm Moldova. Să vedem festivalul istoric", a menţionat un alt vizitator.



La marea bătălie au participat aproximativ o sută de cavaleri.



"Este foarte interesant. Bravo organizatorilor, foarte frumos. - Ce v-a plăcut cel mai mult?

- Totul mi-a plăcut", a precizat o vizitatoare.



"Destul de bine, interesant, frumos. Ceva neobişnuit", a afirmat un oaspete.



"Am venit cu familia. În sânul familiei. Am reuşit să intrăm şi în muzeu este interesant", a spus o femeie.



Pasionaţii de istorie au putut vedea un muzeu special amenajat al armelor cu care se luptau pe acele timpuri: "Cel mai mult mi-au plăcut instrumentele de luptă care sunt. Suliţele, topoarele cele mai frumoase. Săbii, dar nu prea văd. Istoria mi-a plăcut de mic copil".



În orăşelul medieval s-au gătit şi bucate tradiţionale. De asemenea, s-a cântat şi s-a dansat pe ritmuri medievale.



Festivalul reflectă istoria din perioada secolelor 11 şi 16. Evenimentul a ajuns la cea de-a patra ediţie.