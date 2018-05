NUNTA DE AUR, 50 de ani de iubire şi întelegere. Povestea soților din Dănceni care au trăit jumătate de veac împreună

Au trecut prin greutăţi, dar dragostea i-a ajutat să le învingă pe toate. Este vorba despre soţii Ion şi Elena Crăciun din satul Dănceni, care au demonstrat în cei 50 de ani de căsnicie că răbdarea şi iubirea stau la baza unei familii fericite şi împlinite. Astăzi, ei şi-au reînoit jurămintele şi au jucat nunta de aur. Invitaţi au fost rudele şi prietenii, care le-au urat viaţă lungă împreună.



Ion şi Elena Crăciun s-au cunoscut acum 50 de ani, la clubul de dansuri din sat. Spun că a fost dragoste de la prima vedere. Iar după câteva plimbări împreună, aceştia au decis să-şi lege destinele pentru totdeauna.



"Am dat comandă la băieţi şi mi-au adus-o de mânuţă până acasă şi mi-au zis că gata, este a ta", a spus Ion Crăciun, soţ.



"Noi ne-am cunoscut la nouă martie, dar nunta am jucat-o la întâi şi două mai", a zis Elena Crăciun, soţie.



Cei trei copii şi nepoţii sunt mândri de ei şi spun că aceştia sunt un exemplu pentru întreaga familie.



"Îi mulţumim lui Dumnezeu că am ajuns în această zi. Şi vreau să zic că sunt cei mai minunaţi părinţi pe care puteam să-i avem. Rostul unui om în viaţă este să clădească aşa o temelie frumoasă în familie", a declarat Tamara Vârlan, fiica.



"Bunicii mei pentru mine sunt un exemplu demn de urmat. Ei au creat o familie frumoasă, durabilă. Sunt un exemplu de oameni care au muncit, ei au plantat în noi valorile perene", a declarat Petru Vârlan, nepot.



La sărbătoarea lor, soţii au avut grijă ca să fie respectate toate obiceiurile unei nunţi moldoveneşti.



Ei au fost felicitaţi şi de primarul localităţii, dar şi de preşedintele consiliului raional Ialoveni.



"De tineri au avut o înţelegere, o iubire unul faţă de altul şi au educat trei fete, au făcut gospodărie, au muncit la pământ", a menționat Andrei Vârlan, primarul satului Dănceni.



"Le doresc sănătate, să le fie casă mereu vizitată de cineva drag lor, de nepoţii şi strănepoţii pe care îi au", a declarat Lilian Carmanu, preşeditele raionului Ialoveni.



Anul trecut, 20 de cupluri din raionul Ialoveni au sărbătorit nunta de aur, iar zece au marcat nunta de argint.ă