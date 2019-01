NUMERELE NEUTRE, la mare căutare. Pentru anul 2019 sunt înregistrate 3.000 de solicitări

Se vor odihni la mare sau la munte în România sau în alte ţări europene. Sunt planurile a mai multor locuitori din regiunea transnistreană, care şi-au perfectat numere de înmatriculare neutre.

Potrivit Biroului pentru Reintegrare, până acum aproape 2.350 de maşini din stânga Nistrului au fost înregistrate la ghişeele Agenţiei Servicii Publice de la Tiraspol şi Râbniţa.



"Se spune că la mare în România, în Constanţa, este foarte frumos. O să merg acolo anul acesta datorită numerelor de înmatriculare neutre."



Plăcuțele neutre care conţin trei litere și trei cifre au început să fie eliberate din data de 10 septembrie. La intrare în oraşul Bender deja pot fi observate multe automobile cu astfel de numere.



" Încă nu am ieşit din ţară, pentru că abia înainte de Revelion am obţinut paşaportul tehnic. Însă, pe viitor planificăm să facem acest lucru. Asta pentru că rudele mele locuiesc în străinătate. "



" Este foarte bine. Vom putea merge în Europa în scopuri personale."



" Dacă am avut 2348 de mijloace de transport, 92 de procente din numărul total în anul 2018 sunt deja preschimbate permise moldoveneşti. Deci nu există niciun dubii că cetăţenii Republicii Moldova care locuiesc pe malul stâng al Nistrului doresc să vină în câmpul legal", a spus vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic.



Odată cu obținerea numerelor neutre, proprietarii mașinilor primesc și un pașaport tehnic, iar pe vehicul este aplicat un sticker cu simbolul "MD".



" În urma discuţiilor atât cu partea ucraineană, cât şi cu partea română, nu avem careva impedimente la ieşirea din Republica Moldova. Doar că persoana trebuie să beneficieze de condiţiile legale ale Republicii Moldova pentru ieşire. Stickerul MD la momentul actual trebuie să fie amplasat pe mijlocul de transport", a spus vicepremierul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic.



Potrivit prognozelor autorităţilor, în 2019, acest mecanism va fi şi mai solicitat. Asta deoarece pentru acest an deja sunt înregistrate în jur de 3.000 de solicitări pentru a perfecta numere de înmatriculare neutre.



Toamna trecută, şi jurnaliştii din regiunea transnistreană au făcut un reportaj, în care povestesc despre avantajele acestei decizii. Un post local de televiziune, care a mers în România, a filmat călătoria echipei cu o maşină cu plăcuţe neutre.

Ziariştii au rămas plăcut surprinşi de locurile pitoreşti ale României, dar şi de bucatele tradiţionale din ţara vecină.

Protocolul privind introducerea numerele de înmatriculare neutre a fost semnat în aprilie 2018. Astfel, în premieră, a fost soluţionată problema admiterii vehiculelor din regiunea transnistreană în traficul internaţional.