NUME NOI ÎN HALL OF FAME. Mary Pierce și Li Na fac parte din promoția anului 2019

Franțuzoaica Mary Pierce și chinezoaica Li Na fac parte din promoția anului 2019 a prestigioasei galerii a gloriilor tenisului mondial Hall of Fame. Instituția cu sediul în orașul Newport din Țara Galilor recompensează cei mai buni jucători și jucătoare din istorie.

Mary Pierce are în palmares 18 titluri WTA, printre care două de Grand Slam. Franțuzoaica de 44 de ani a câștigat Australian Open în anul 1995 și Roland Garros în anul 2.000.

De cealaltă parte, Li Na a câștigat două turnee majore, Rolland Garros în anul 2011 și Australian Open în 2014. Chinezoaica a ocupat locul doi în ratingul WTA. În același timp, Li Na este prima vedetă din tenisul chinez.



"Acest lucru contează foarte mult pentru mine. Chiar dacă au câștigat turnee de Mare Șlem, mulți jucători nu au ajuns deocamdată în Hall of Fame. Am văzut numele meu pe această listă și am fost fericită", a spus fosta tenismenă, Li Na.



Ceremonia de includere în Hall of Fame se va desfășura pe 20 iulie la Newport.